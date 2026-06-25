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Pomoćnik direktora Republičkog geodetskog zavoda Darko Vučetić jednoglasno je izabran glasovima predstavnika evropskih država za ko-predsedavajućeg Komiteta Ujedinjenih nacija za upravljanje geoprostornim informacijama za Evropu (UN-GGIM: Europe), najvišeg regionalnog tela Ujedinjenih nacija u oblasti geoprostornih informacija, katastra i geodezije.

Odluka je doneta na 13. Plenarnoj sednici UN-GGIM: Europe u Ženevi, čime je Republika Srbija po prvi put u istoriji preuzela rukovođenje ovim važnim evropskim telom Ujedinjenih nacija. Darko Vučetić će u naredne tri godine obavljati funkciju ko-predsedavajućeg zajedno sa Džejmsom Norisom (James Norris) iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Priznanje za modernizaciju i međunarodni ugled

Izbor Darka Vučetića predstavlja priznanje njegovom višegodišnjem angažovanju u međunarodnim stručnim telima, kao i rezultat aktivne uloge koju je imao u procesima modernizacije katastra u Srbiji, razvoja geoprostornih informacija i digitalne transformacije javne uprave.

Njegove dosadašnje međunarodne funkcije obuhvataju:

  • Član Izvršnog komiteta UN-GGIM: Europe,
  • Član Biroa UNECE Radne grupe za zemljišnu administraciju (WPLA),
  • Član upravnog odbora Eurogeographics-a,
  • Jedan od najaktivnijih predstavnika Srbije u međunarodnim inicijativama u oblasti geoprostornih informacija.

Značaj za Republiku Srbiju

Ovaj izbor predstavlja veliko međunarodno priznanje za Republički geodetski zavod i Republiku Srbiju, kao i potvrdu stručnog ugleda koji RGZ uživa među evropskim stručnjacima i institucijama.

Preuzimanjem ove funkcije, Srbija će aktivno učestvovati u oblikovanju budućih evropskih i globalnih politika u oblasti geoprostornih informacija, katastra i digitalnog upravljanja.

Biznis Kurir

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