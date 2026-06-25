Istorijski uspeh za Srbiju: Pomoćnik direktora RGZ Darko Vučetić izabran za ko-predsedavajućeg Komiteta UN za Evropu
Pomoćnik direktora Republičkog geodetskog zavoda Darko Vučetić jednoglasno je izabran glasovima predstavnika evropskih država za ko-predsedavajućeg Komiteta Ujedinjenih nacija za upravljanje geoprostornim informacijama za Evropu (UN-GGIM: Europe), najvišeg regionalnog tela Ujedinjenih nacija u oblasti geoprostornih informacija, katastra i geodezije.
Odluka je doneta na 13. Plenarnoj sednici UN-GGIM: Europe u Ženevi, čime je Republika Srbija po prvi put u istoriji preuzela rukovođenje ovim važnim evropskim telom Ujedinjenih nacija. Darko Vučetić će u naredne tri godine obavljati funkciju ko-predsedavajućeg zajedno sa Džejmsom Norisom (James Norris) iz Ujedinjenog Kraljevstva.
Priznanje za modernizaciju i međunarodni ugled
Izbor Darka Vučetića predstavlja priznanje njegovom višegodišnjem angažovanju u međunarodnim stručnim telima, kao i rezultat aktivne uloge koju je imao u procesima modernizacije katastra u Srbiji, razvoja geoprostornih informacija i digitalne transformacije javne uprave.
Njegove dosadašnje međunarodne funkcije obuhvataju:
- Član Izvršnog komiteta UN-GGIM: Europe,
- Član Biroa UNECE Radne grupe za zemljišnu administraciju (WPLA),
- Član upravnog odbora Eurogeographics-a,
- Jedan od najaktivnijih predstavnika Srbije u međunarodnim inicijativama u oblasti geoprostornih informacija.
Značaj za Republiku Srbiju
Ovaj izbor predstavlja veliko međunarodno priznanje za Republički geodetski zavod i Republiku Srbiju, kao i potvrdu stručnog ugleda koji RGZ uživa među evropskim stručnjacima i institucijama.
Preuzimanjem ove funkcije, Srbija će aktivno učestvovati u oblikovanju budućih evropskih i globalnih politika u oblasti geoprostornih informacija, katastra i digitalnog upravljanja.
Biznis Kurir