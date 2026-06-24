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Nutricionistkinja Dženifer Palijan upozorila je da se svežina i bezbednost mlevenog mesa ne mogu procenjivati samo na osnovu boje ili roka trajanja, već da je prilikom kupovine važno obratiti pažnju i na samo pakovanje proizvoda.

Posebnu pažnju treba obratiti na dno posude - veća količina tečnosti, natopljena podloga ili meso koje "pliva" u sopstvenom soku mogu ukazivati na to da proizvod nije pravilno čuvan.

Takođe, pakovanje mora biti potpuno neoštećeno, bez pukotina, curenja ili probušene zaštitne folije.

Palijan ističe da je temperatura jedan od najvažnijih faktora.

Mleveno meso bi prilikom kupovine trebalo da bude veoma hladno na dodir. Ako nije, postoji mogućnost da je bilo izloženo temperaturama koje pogoduju razmnožavanju bakterija.

Obratiti posebnu pažnju na boju mesa

Još jedna česta zabluda odnosi se na boju mesa. Iako mnogi smatraju da jarko crvena boja znači da je meso sveže, ona nije pouzdan pokazatelj kvaliteta.

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Sivkasto-smeđa boja u unutrašnjosti mlevenog mesa često je posledica nedostatka kiseonika i ne mora značiti da je meso pokvareno. S druge strane, opasne bakterije poput E. coli i salmonele uglavnom ne utiču na izgled, miris ili ukus proizvoda, pa ih nije moguće prepoznati golim okom.

Šta raditi odmah nakon kupovine?

Nakon kupovine, meso ne bi trebalo da provede više od dva sata van frižidera, odnosno najviše jedan sat tokom velikih vrućina.

Ukoliko se neće pripremati u narednih dan ili dva, preporuka je da se zamrzne odmah po dolasku kući.