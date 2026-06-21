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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova za nas veoma važan, da će sve biti digitalno i da će se u njemu koristiti veštačka inteligencija, a da će sve to sa automatizacijom do minimuma dovesti ljudske greške.

On je novinarima rekao da će moliti ljude da budu oprezni, da ne idu preko pruge, jer su se vozovi vratili u Srbiju, a ljude u Infrastrukturi železnice da obiđu svaki prelaz.

Takođe, zamolio je i ljude u Srbijavozu da ne kasne kako se ne bi opet desilo da voz kasni i po 45 minuta.
Kako je rekao ukoliko se to nastavi, menjaće se direktori na svakih mesec dana.

- Tri minuta kašnjenja i smenjivaćemo ih. Naša železnica mora da bude tačnija i od nemačke i od Švajcarske. Razumem kada se nesreća desi pa kasni pa 200 minuta, ali ne razumem inače. Šta je problem. Ljudi hoće da se voze brzim vozom, da uštede pola sata ili sat, a voz kasni 30 ili 40 minuta. Smenite ih vi ako nećete da ih smenim ja - rekao je Vučić.

Jedinstveni dispečerski centar u Makišu Foto: Ilija Ilić

On je ponovio i da je važno da se održavaju pruge i autoputevi, pre svega zbog bezbednosti putnika.

- Tu sad imamo problem jer Strelantis najviše izvozi, fijat pandu i citroen i dramatično doprinosi napretku srpske privrede. Ali ti modeli se izvoze preko Luke Bar. Ali mi sada da zaustavimo tok na više godina nemamo alternativni prevoz do tamo zbog nedostatka infrastrukture i svim problemima sa infrastrukturom. I sad gledamo kako da to rešimo - rekao je Vučić.

Rekao je da se priprema dokumentacija i da će za modernizaciju biti potrebno pet do šest godina.

Kurir.rs

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