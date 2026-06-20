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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će posle Vidovdana biti predočen paket za najstarije i najugroženije, socijalno ugrožene i borce.

Portal "Ko si bre ti", za prijavljivanje bahatih funkcionera počeće sa radom najverovatnije 29. juna, posle Vidovdana.

Sve o obraćanju predsednika Vučića, možete pročitati u našoj vesti OVDE

Kurir.rs

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