Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će posle Vidovdana biti predstavljen paket pomoći za penzionere, socijalno ugrožene građane i borce. Tada bi trebalo da počne sa radom i portal "Ko si bre ti" za prijavu bahatih funkcionera
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Vučić najavio kada će predočiti novi paket mera za najstarije i najugroženije: Uskoro kreće s radom i portal "Ko si bre ti" - za prijavu bahatih funkcionera!
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će posle Vidovdana biti predočen paket za najstarije i najugroženije, socijalno ugrožene i borce.
Portal "Ko si bre ti", za prijavljivanje bahatih funkcionera počeće sa radom najverovatnije 29. juna, posle Vidovdana.
Sve o obraćanju predsednika Vučića, možete pročitati u našoj vesti OVDE.
Kurir.rs
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