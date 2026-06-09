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Ministarka Sara Pavkov potpisala je danas Memorandum o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine Republike Angole o saradnji u oblasti životne sredine i održivog razvoja.

Ovim Memorandumom, koji je u ime Republike Angole potpisao ministar spoljnih poslova Tete Antonio, stvara se temelj za jačanje institucionalne saradnje Srbije i Angole u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine, uz podsticanje zajedničkih inicijativa i razmene iskustava.

„Imajući u vidu prijateljske odnose naše dve zemlje i želju za uspostavljanjem kontinuirane bilateralne saradnje u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, pokrenuli smo inicijativu za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između naša dva ministarstva, uz prepoznavanje značaja održivog razvoja za zaštitu i unapređenje stanja životne sredine, kao i za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Ovakvi sporazumi dodatno jačaju međunarodni ugled naše zemlje, kao snažnog, pouzdanog i odgovornog partnera u suočavanju sa savremenim globalnim izazovima. Zahvaljujući odgovornoj politici koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, Srbija danas uspešno razvija i učvršćuje partnerske odnose sa državama širom sveta, zasnovane na međusobnom poštovanju, poverenju i zajedničkim interesima.

Zvanična poseta predsednika Republike Angole Žoaa Manuela Gonsalveša Lorensa Srbiji, zajednički plenarni sastanak delegacija dve zemlje, Okrugli sto: „Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje“, kao i međusobna razmena odlikovanja između dvojice predsednika, predstavljaju dodatnu potvrdu čvrstih i prijateljskih odnosa naše dve zemlje, duboko ukorenjenih u nasleđu Pokreta nesvrstanih“, rekla je Pavkov.

1/6 Vidi galeriju Pavkov potpisala Memorandum o razumevanju sa Ministarstvom životne sredine Republike Angole Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarka je dodala i da Memorandum o razumevanju ima za cilj uspostavljanje i unapređenje saradnje kroz razmenu informacija, stručnih znanja i tehnologija, kako bi se doprinelo unapređenju stanja životne sredine i očuvanju prirode, uz poštovanje principa ravnopravnosti, reciprociteta i obostrane koristi.