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Svaki veliki sportski događaj tradicionalno izazove pravi mali stampedo u prodavnicama tehnike, a Mundijal 2026 pravi ozbiljan pritisak na tržište televizora. Prodavci su još ranije krenuli sa agresivnim akcijama, a sada kada je prvenstvo pred samim vratima, interesovanje za velike dijagonale dostiže vrhunac, posebno među kupcima koji žele da gledanje utakmica pretvore u pravi bioskopski doživljaj kod kuće.

Na Tehnoteka.rs primetno je da su uoči prvenstva ubedljivo najtraženiji pojmovi smart TV cena, televizori akcija, OLED televizori, QLED modeli i televizor popust, dok mnogi pokušavaju da procene da li je pametnije kupiti uređaj odmah ili čekati poslednje promotivne talase i sam početak Mundijala. Problem je što upravo tada često dolazi do nestašica najpopularnijih modela, pa kupci završe sa skupljim alternativama ili manjim dijagonalama nego što su planirali i op, propade Mundijal. Prodavci veoma dobro znaju koliko sportski događaji utiču na prodaju televizora, pa se oni najiskusniji već mesecima pripremaju za period kada će potražnja eskalirati. Zato je najveća verovatnoća da baš sada naletite na ozbiljna sniženja pojedinih modela koji su krajem prošle godine bili značajno skuplji, dok će određene premium kategorije gotovo sigurno poskupeti čim krenu masovne kupovine dan pred prvenstvo, kako to obično biva.

Gde su televizori na najvećem popustu Jedna od stvari koja najviše iznenadi kupce jeste koliko ista serija televizora može da košta različito od prodavnice do prodavnice. Razlike često nisu male, posebno kod popularnih smart TV modela. Zbog toga sve više kupaca u Srbiji pre svake kupovine odlazi na Tehnoteku, mesto gde se lako može videti istorija cena i gde se mogu uporediti ponude, pa se brzo razjasni da li je televizor zaista na popustu ili je u pitanju samo marketinški trik pred prvenstvo. Kupci na Tehnoteci mogu da vide kako se cena kretala prethodnih nedelja i meseci, što pomaže i da se izbegnu impulsivne kupovine, kao i lažni popusti koji se često pojavljuju pred velike događaje kao što je Mundijal 2026. Generalno gledano, kupci sada mnogo pažljivije analiziraju tržište pre svake kupovine u čemu im je Tehnoteka najjači saveznik, razlike između OLED, QLED i standardnih LED televizora, ali i detalje poput brzine sistema, kvaliteta zvuka i podrške za streaming servise. U praksi se često ispostavi da televizor koji je skuplji svega desetak hiljada dinara, može da ponudi značajno bolju sliku i mnogo duži vek upotrebe, što je mnogima presudan faktor pri kupovini. Koje dijagonale se najviše kupuju pred prvenstvo? Godinama je dijagonala od 55 inča važila za idealnu meru, ali tržište se poslednjih sezona ozbiljno pomerilo ka većim ekranima. Upravo zbog sportskih prenosa, kupci sada mnogo češće biraju 65-inčne modele, dok su i televizori od 75 inča postali znatno popularniji nego ranije jer razlika u ceni u odnosu na manje modele više nije toliko drastična kao pre nekoliko godina.

Najveći rast beleže srednja i viša srednja klasa televizora, gde kupci pokušavaju da pronađu balans između veličine ekrana, kvaliteta slike i razumne potrošnje. Znamo da je kod sporta najbitnije da slika bude glatka i da nema seckanja, pa ljudi sve češće gledaju da TV ima 120 Hz, dobar kontrast i jači procesor slike, a upravo to pravi razliku kad su u toku brze akcije na fudbalskom terenu, da sve izgleda prirodnije i tečnije, bez onog “razmazivanja” ili kašnjenja slike. Istovremeno, najjeftiniji televizori često ostaju na policama baš pred velika takmičenja jer kupci uglavnom žele uređaj koji će koristiti godinama i svesni su da će im mali televizor u jednom trenutku postati “baš mali”. Zbog toga se najveća potražnja očekuje za smart TV modelima između 55 i 75 inča, posebno kod poznatih serija proizvođača kao što su Samsung, LG, Hisense i TCL.

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Naši kupci uglavnom preferiraju Samsung i LG Kada se govori o izboru marke, kod nas su u vrhu tražnje LG i Samsung televizori, ali odmah da vam kažemo, nema univerzalnog odgovora koji je bolji jer oba brenda nude vrlo kvalitetne modele, ali sa malo drugačijim pristupom. LG je čuven po odličnim OLED ekranima, dubokoj crnoj boji i prirodnijem prikazu slike, pa je favorit za one koji ga biraju za filmove i sport. S druge strane, Samsung se više oslanja na QLED tehnologiju, jaku svetlinu i živopisne boje, te je izbor onih koji gledaju TV u svetlijim prostorijama ili žele “oštriju” i dinamičniju sliku. U praksi, izbor najčešće zavisi od ličnog ukusa i toga da li vam je važniji filmski doživljaj ili maksimalna svetlina i kontrast u svim uslovima. Koji televizori će najviše poskupeti? Najveći pad cena trenutno se vidi kod prošlogodišnjih LED i QLED modela, gde su neki televizori već “skinuli” i 20 do 30 odsto u odnosu na startnu cenu. Modeli koji su jesenas bili oko 120.000 dinara sada se bez problema mogu naći i ispod 90.000, a pojedini 55-inčni televizori srednje klase su se spustili čak ispod 60.000 dinara, pa mnogi već počinju da razmišljaju “ok, ovo već liči na dobru kupovinu”: Ipak, kod premium kategorije priča ide u suprotnom smeru. OLED televizori i veliki 75-inčni modeli često umeju da poskupe baš pred velika sportska takmičenja, jer krene navala, a robe nema beskonačno. Onda se dešava klasična situacija – svi hoće “taj i taj TV za Mundijal”, a on nestane brže nego lopta kad naši krenu kontru u poslednjem minutu utakmice.