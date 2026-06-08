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Prema istraživanju profesora Dejvida Makartija sa Univerziteta Džordžija, današnje generacije imaju realne izglede da značajno pomere granice ljudskog životnog veka. Njegov model pokazuje da bi muškarci rođeni sedamdesetih godina prošlog veka mogli da dožive i 141 godinu, dok bi žene mogle da žive duže od 130 godina. Iako su ovakve projekcije predmet naučnih debata, istraživanje potvrđuje širi trend – granice ljudske dugovečnosti još nisu dostignute, a očekivani životni vek nastavlja da raste.

Ovakvi nalazi nadovezuju se na podatke Ujedinjenih nacija, prema kojima se broj ljudi starijih od 65 godina globalno povećava brže nego bilo koja druga starosna grupa. Svet ulazi u eru u kojoj će život od 90 ili 100 godina postajati sve češća pojava, a ne izuzetak. Međutim, produženje životnog veka otvara mnogo važnije pitanje od samog trajanja života. Kako ćemo živeti te dodatne godine? Da li ćemo ih dočekati dobrog zdravlja i sa osećajem kontrole nad sopstvenom budućnošću? Ili ćemo tek tada početi da razmišljamo o odlukama koje je trebalo doneti mnogo ranije?

Duži život zahteva drugačije navike Dugovečnost, kao i svaka velika društvena promena, menja način na koji radimo, provodimo slobodno vreme i planiramo budućnost. Kada o njoj govorimo, najčešće prvo pomislimo na zdravlje. I to s razlogom. Danas je jasno da kvalitet života u poznijim godinama ne zavisi samo od medicinskog napretka, već i od svakodnevnih odluka koje donosimo tokom života. Međutim, sve više pažnje privlači još jedan faktor koji značajno utiče na zdravlje i dugoročno blagostanje - stres. Dok su povremene stresne situacije sastavni deo svakodnevice, hronični stres se danas smatra jednim od najvećih izazova za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja. Dugotrajna izloženost stresu povezuje se sa većim rizikom od brojnih zdravstvenih problema, ali i sa smanjenim osećajem zadovoljstva i kvaliteta života. Uzroci stresa mogu biti različiti, od poslovnih obaveza i životnih promena do brige za porodicu i budućnost. Ne treba zaboraviti ni neizvesnosti u vezi sa prihodima, neočekivanim troškovima, kao ni opštu zabrinutost za finansijsku budućnost, koja može predstavljati kontinuiran izvor pritiska koji utiče na svakodnevno funkcionisanje.

Zato se danas o finansijskom planiranju sve manje govori isključivo kao o upravljanju novcem, a sve više kao o važnom delu ukupnog životnog blagostanja. Finansijska sigurnost ne podrazumeva samo određeni nivo prihoda ili vrednost imovine, već i osećaj da smo spremni za promene, nepredviđene okolnosti i različite životne faze koje nas očekuju.

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Finansijsko planiranje kao deo dugovečnosti

U vremenu kada se životni vek produžava, osećaj finansijske sigurnosti postaje još značajniji. Što je horizont pred nama duži, to je važnije da odluke koje donosimo danas podržavaju kvalitet života koji želimo sutra. Upravo zato finansijsko planiranje postaje mnogo više od planiranja troškova i štednje – ono postaje način da dugoročnije, promišljenije i sa više samopouzdanja gradimo svoju budućnost.

U svetu u kojem ljudi žive duže, finansijsko planiranje dobija novu dimenziju. Ono više nije vezano samo za velike životne odluke, poput kupovine stana ili odlaska u penziju. Danas podrazumeva kontinuirano usklađivanje finansijskih ciljeva sa promenama koje se dešavaju tokom života. Drugim rečima, finansijsko planiranje postaje jedan od ključnih alata za smanjenje neizvesnosti i stvaranje uslova za stabilniji i kvalitetniji život. Partnerstvo za život koji traje duže Upravo zato se menja i uloga finansijskih institucija. Njihova vrednost danas se ne ogleda samo u proizvodima i uslugama koje nude, već i u sposobnosti da klijentima pomognu da na duge staze planiraju i donose informisane odluke u različitim životnim okolnostima.