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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je danas da je, na predlog Ministarstva, Vlada Republike Srbije usvojila dve važne uredbe koje predstavljaju značajan korak u uspostavljanju sistema podrške privredi za ulaganja u dekarbonizaciju i prilagođavanje novim uslovima poslovanja na evropskom tržištu.

Vlada Srbije usvojila je: Uredbu o uslovima, kriterijumima i načinu dodele podsticaja za dekarbonizaciju i rokovima i načinu izveštavanja o korišćenju tih sredstava i Uredbu o vrstama mera koje dovode do smanjenja emisija ugljen-dioksida ekvivalenta (CO₂eq) i načinu izveštavanja o realizovanim merama, koje će omogućiti sistemsku podršku privredi u procesu dekarbonizacije i podstaći ulaganja u zelene tehnologije.

„U uslovima sve izraženijih klimatskih zahteva na evropskom tržištu Republika Srbija preduzima mere kako bi domaćoj privredi obezbedila predvidiv i postepen proces prilagođavanja novim pravilima, uz očuvanje konkurentnosti i podsticanje investicija u savremene tehnologije. Usvajanjem ovih uredbi država pokazuje da proces zelene tranzicije želi da sprovodi zajedno sa privredom, kroz konkretne mehanizme podrške koji će omogućiti nove investicije, uvođenje savremenih tehnologija i očuvanje konkurentnosti domaćih kompanija. Naš cilj je da privredi obezbedimo predvidiv i postepen proces prilagođavanja novim evropskim standardima, uz istovremeno podsticanje održivog ekonomskog razvoja“, istakla je Pavkov.

Pavkov je istakla da usvajanjem ovih uredbi država potvrđuje spremnost za nove uslove poslovanja na tržištu EU, otvarajući prostor za nove investicije, tehnološki razvoj i očuvanje konkurentnosti domaće ekonomije.