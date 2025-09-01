Čisto da se zna
Budi deo tima koji pobeđuje. Daj krv, spasi život!
Slušaj vest
Crveni krst Srbije i tokom leta organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi širom zemlje u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Zavodom za transfuziju krvi Niš, Zavodom za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju kao i transfuzijama Zdravstvenog centra Užice i Opštom bolnicom Subotica.
Iskoristite mogućnost da nekome spasete život kako bismo izbegli nestašice krvi.
01.09.2025. - 07.09.2025.
Foto: Kurir
Foto: Kurir
Foto: Kurir
Foto: Kurir
Foto: Kurir
Reaguj
Komentariši