Crveni krst Srbije i tokom leta organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi širom zemlje u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije, Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, Zavodom za transfuziju krvi Niš, Zavodom za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju kao i transfuzijama Zdravstvenog centra Užice i Opštom bolnicom Subotica.

Iskoristite mogućnost da nekome spasete život kako bismo izbegli nestašice krvi.

01.09.2025. - 07.09.2025.

