U okviru projekta „Zasadi drvo”, čiji je pokretač kompanija WMG (Wireless Media Group), realizovana je sadnja prvog Miyawaki zasada u Srbiji, u mestu Aleksandrovo kod Nove Crnje, gde je posađeno 300 sadnica, čime je projekat napravio važan iskorak u primeni savremenih i naučno zasnovanih modela ozelenjavanja.

Miyawaki model predstavlja inovativan pristup pošumljavanja koji omogućava brži razvoj gustih, autohtonih i otpornih šumskih zajednica. Sadnjom velikog broja različitih biljnih vrsta na maloj površini formira se stabilan i samoodrživ ekosistem, koji doprinosi unapređenju biodiverziteta i stvaranju otpornijih zelenih površina. – Miyawaki koncept predstavlja nov pristup u Vojvodini i razlikuje se od klasičnog šumarstva koje podrazumeva podizanje i obnovu šuma na velikim površinama. Ovde govorimo o manjim površinama, od 20 do 200 kvadratnih metara, na kojima se sadi veliki broj sadnica različitih vrsta na veoma malom prostoru. Kombinacijom drvenastih i žbunastih vrsta formira se gust i raznovrstan sklop, koji se brzo razvija i zatvara prostor od prizemnog sloja do krošnji, stvarajući funkcionalan i stabilan ekosistem - istakla je Slađana Dabić, JP „Vojvodinašume“.

Realizacijom ove sadnje projekat „Zasadi drvo“ nastavio je aktivnosti u sedmom ciklusu, u kojem je već premašen rezultat od više od 1.200.000 posađenih sadnica širom Srbije. Sadnja u Aleksandrovu donela je i primenu novog pristupa pošumljavanju, koji doprinosi razvoju otpornijih i raznovrsnijih ekosistema, uz snažnije povezivanje struke, partnera i lokalne zajednice. – Sadnja prvog Miyawaki zasada u Srbiji predstavlja važan iskorak u razvoju projekta „Zasadi drvo“ i potvrđuje našu usmerenost ka uvođenju savremenih, naučno zasnovanih rešenja u oblasti ozelenjavanja. Kao projekat koji je već premašio rezultat od više od 1.200.000 posađenih sadnica, ulazimo u fazu u kojoj standarde dodatno podižemo kroz inovacije, kvalitet i dugoročnu održivost. Ovakvi modeli omogućavaju da se uticaj sadnje ne meri samo brojem sadnica već i snagom ekosistema koje stvaramo i njihovim značajem za lokalne zajednice – izjavila je Anita Mikulić, menadžerka korporativnih komunikacija kompanije WMG. U realizaciji zasada značajnu ulogu imala je saradnja sa stručnim institucijama i partnerima, koji su obezbedili da se ovaj model primeni u skladu sa najboljim praksama.

Foto: Ilija Ilić

– Jedna od ključnih prednosti Miyawaki, odnosno mikro šuma, u odnosu na klasično šumarstvo jeste veliki broj različitih vrsta na maloj površini. Uz adekvatnu pripremu zemljišta i izbor autohtonih vrsta, omogućava se razvoj velikog broja biljaka na ograničenom prostoru, što dovodi do povećanja lisne mase i intenzivnije proizvodnje kiseonika, ali i unapređenja ukupnog biodiverziteta – naglasila je dr Martina Zorić iz Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu. Pored izbora vrsta i pripreme zemljišta, značajnu ulogu u razvoju zasada imaju i tehnička rešenja koja obezbeđuju optimalne uslove za rast.

– Sistem za navodnjavanje projektovan je tako da obezbedi optimalne uslove za brzo ukorenjavanje velikog broja sadnica koje se sade po Miyawaki metodi. Za razliku od standardnih sistema, fokus je na ravnomernoj distribuciji vode u fazi intenzivnog rasta. „Kap po kap“ sistem omogućava da voda direktno dolazi do korena biljke, čime se povećava efikasnost i smanjuju gubici – istakla je Milana Miljković, marketing menadžer kompanije Savacoop.

Projekat „Zasadi drvo“ od 2019. godine kontinuirano okuplja institucije, stručnjake, kompanije i građane s ciljem unapređenja životne sredine i podizanja svesti o značaju očuvanja prirodnih resursa. Tokom dosadašnjih ciklusa projekat je prerastao u jednu od najznačajnijih ekoloških inicijativa u Srbiji, koja kroz različite aktivnosti doprinosi stvaranju zelenijih i otpornijih lokalnih zajednica. – U vremenu kada sve više vremena provodimo u zatvorenom prostoru, važno je stvarati mesta koja podstiču boravak u prirodi i aktivan način života. Ovakvi prostori imaju poseban značaj za mlade, jer pružaju priliku za okupljanje, učenje i povezivanje sa prirodom. Ulaganje u ovakve inicijative vidimo kao ulaganje u zdravlje pojedinaca, ali i u razvoj zdravije i kvalitetnije zajednice – zaključila je Tanja Vukmirović iz Fondacije Vukan.

