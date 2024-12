Šta je obeležilo ovu godinu? - Moram istaći vrlo značajnu stvar, a to je da je tekuću godinu obeležio vrlo obilan urod žira hrasta lužnjaka. Uspeli smo da sakupimo rekordne količine semena - oko 550 tona, kao i da obnovimo oko 800 ha hrastovih šuma. Od toga, vrlo značajno je pošumljavanje novih površina u Banatu na 184 ha. Pored hrasta, ove godine završavamo obnovu na blizu 2.000 ha mekih lišćara i sporednih vrsta tvrdog drveta.

- Klimatske promene progresivno pokazuju svoje posledice. U julu 2023. godine suočili smo se sa nezapamćenim olujnim nevremenom, kojim je najviše pogođeno područje AP Vojvodine. Na području kojim gazduje JP „Vojvodinašume“ olujni vetar je savijao stabla, lomio grane, krune ili čitava debla ili je izvaljivao cela stabla, tom prilikom je došlo do uništavanja čitavih šumskih kompleksa. Ukupna šteta zabeležena je na površini od 12.000 ha, sa oštećenom drvnom zapreminom od oko 600.000 m3.

Koji su to još specifični izazovi iz ove godine?



- Mogu da istaknem da se, kao preduzeće, suočavamo sa drastičnim promenama na tržištu drveta. Posle izrazite potražnje u 2022. godini, došlo je do pada potražnje za drvetom i do pada cena proizvoda od drveta u poslednje dve godine, kao posledica više različitih faktora. U svetu šumarstva, gde je proizvodnja drvnih sortimenata posledica održivih principa gazdovanja šumama, na šumarsku proizvodnju direktno ne utiču ponuda i tražnja drveta na tržištu, već je ona refleksija potreba obnove, nege ili sanacije šuma. To znači da smo morali da proizvodimo i kada nemamo plasman.