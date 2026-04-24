O pravima i obavezama državnih službenika i nameštenika, uključujući i isplatu otpremnine, odlučuje rukovodilac organa posebnim rešenjem.

Time se formalno potvrđuje ispunjenost uslova za prestanak radnog odnosa i ostvarivanje pripadajućih primanja.

Koliki je iznos otpremnine

Zakonom je definisan minimalni iznos otpremnine, koji ne može biti manji od dve prosečne zarade u Republici Srbiji.

Međutim, ovaj iznos može biti i veći ukoliko je tako predviđeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili pojedinačnim ugovorom o radu.

Prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto zarada u Srbiji iznosi oko 118.000 dinara, što znači da zakonski minimum otpremnine dostiže približno 230.000 do 240.000 dinara, uz mogućnost većih iznosa u zavisnosti od poslodavca.

U praksi, s obzirom na prosečne zarade u prethodnoj godini, otpremnina može dostići iznos i veći od 300.000 dinara, ali konačan iznos zavisi od konkretnog poslodavca i internih akata.

Kada se isplaćuje otpremnina

Otpremnina se najčešće isplaćuje na dan prestanka radnog odnosa, odnosno na dan odlaska u penziju. Ukoliko to nije moguće, rok za isplatu definiše se opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu, ali isplata mora biti izvršena u razumnom roku.

Na koje vrste penzije se odnosi

Pravo na otpremninu ne zavisi od vrste penzije, već se odnosi na sve oblike prestanka radnog odnosa zbog penzionisanja. To uključuje starosnu penziju, prevremenu starosnu penziju, kao i invalidsku penziju.

Šta je važno znati

Iako zakon propisuje minimum, praksa pokazuje da se iznos i uslovi isplate mogu razlikovati u zavisnosti od institucije.

Zato je preporučljivo da zaposleni, pre odlaska u penziju, provere odredbe važećih internih akata kako bi imali tačan uvid u visinu i rok isplate otpremnine.