ProCredit Bank a.d. Beograd dobitnik je O.U.R. HR nagrade za najbolji HR tim godine. Nagrada je uručena na konferenciji „Shift Happens“, na kojoj su po prvi put dodeljene O.U.R. HR nagrade organizacijama i pojedincima koji svojim dugoročnim i doslednim radom doprinose razvoju HR prakse.

Ovo priznanje ima posebnu vrednost jer dolazi iz same struke – od profesionalaca koji razumeju izazove savremenog HR-a i značaj izgradnje sistema koji su odgovorni, održivi i istinski usmereni na ljude. O dobitnicima su odlučivali predstavnici HR zajednice, stručnjaci iz oblasti ljudskih resursa, čime se dodatno potvrđuje pristup koji ProCredit banka godinama neguje u radu sa zaposlenima.

„Ova nagrada je pre svega priznanje ljudima – našem HR timu, ali i svim koleginicama i kolegama koji svakodnevno doprinose kulturi učenja, poverenja i otvorenosti. Doživljavamo je kao potvrdu da doslednost i odgovoran odnos prema ljudima dugoročno imaju smisla. Ponosan sam na tim koji veruje da HR može imati stvaran uticaj, kao i na organizaciju koja takav pristup prepoznaje i podržava“, izjavio je Dragan Reščik, šef Odeljenja za ljudske resurse u ProCredit banci. Dobijeno priznanje dodatno potvrđuje opredeljenje ProCredit Bank da ljudske resurse ne posmatra kao funkciju podrške, već kao sastavni i strateški važan deo poslovanja i dugoročnog uspeha.

O ProCredit Bank Srbija: ProCredit banka je nemačka, razvojno orijentisana banka za Istočnu i Jugoistočnu Evropu, posvećena podršci mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i fizičkim licima, s ciljem podsticanja ekonomskog rasta i održivog razvoja. Do danas, ProCredit banka je investirala preko 5,7 milijardi evra u Srbiji, od čega preko 85% čine plasmani malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Istovremeno, kao podrška ekonomskom rastu i održivom razvoju, banka poseban značaj pridaje odgovornom bankarstvu, promovisanju ulaganja u projekte iz oblasti energetske efikasnosti i razvijanju kulture štednje među svojim klijentima. ProCredit banka je član ProCredit Grupe, grupe finansijskih institucija koje posluju u mnogim zemljama širom sveta. Jedini akcionar ProCredit banke u Srbiji je ProCredit Holding sa sedištem u Frankfurtu.