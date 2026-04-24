Poreska uprava objavila je poreski kalendar za maj, prema kojem prve obaveze dospevaju 5. maja.

Do tog datuma potrebno je dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih i drugih zabavnih programa u martu, kao i izveštaj o zapošljavanju osoba sa invaliditetom za isti mesec, uz odgovarajuću uplatu sredstava.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za april, kao i za PDV za isti mesec od strane poreskih dužnika iz člana 10. Zakona o PDV, ističe 11. maja.

Obaveze do 15. maja:

Kako navodi Poreska uprava, najveći broj obaveza dospeva 15. maja i to:

Do tog dana potrebno je izmiriti akontaciju poreza na prihode od samostalne delatnosti za april.

Podenti poresku prijavu za uvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2025. godinu, na Obrascu PP GPDG.

Platiti doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec april.

Platiti doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike za drugo tromesečje 2026. godine.

Podneti poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec april.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec april.

Podneti obrazac PID PDV 1 za april mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec april.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 30. aprila na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za mesec april, na Obrascu PP OAELKPG i plaćanje akcize Do 29. maja ističe rok za: Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 01. do 15. maja na Obrascu PP OA i plaćanje obračunate akcize.

Rok za obaveze koje dospevaju na neradni dan, pomera se na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize obračunate za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se pomera na poslednji radni dan u tom mesecu

Važno za frilensere

Iz Poreske uprave pdosećaju poreske obveznike - fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilensere, da rok za prijavu i plaćanje poreza za prvi kvartal 2026. godine ističe u četvrtak, 30. aprila.

Poresku prijavu obveznici mogu podneti u elektronskom obliku putem portala Poreske uprave ePorezi (link) i preko portala Frilenseri (link), kao i u papirnom obliku, neposredno ili putem pošte nadležnoj filijali Poreske uprave (link ka adresaru na sajtu).