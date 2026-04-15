Možete da nastavite da radite i dok primate invalidsku penziju, ali pod određenim uslovima.

Slučaj penzionera iz Nemačke otvorio je pitanje odgovornosti pri prijavi socijalnih primanja i mogućih posledica nepreciznog ili nepotpunog navođenja podataka.

Naime, muškarac rođen 1949. godine suočio se sa zahtevom za povraćaj čak 84.000 evra nakon što je otkriveno da je godinama istovremeno primao dve različite penzijske naknade, a da to nije uredno prijavio.

Tek godinama kasnije penzijsko osiguranje je otkrilo tu informaciju i zatražilo povraćaj oko 84.000 evra, a sud je presudio u njihovu korist.

Primao dve penzije

Ovaj penzioner je nakon povrede na radu 1967. primao invalidsku penziju (naknadu zbog povrede), a od 2009. i starosnu penziju za osobe sa invaliditetom, prenosi Fenix magazin.

Problem je nastao jer prilikom podnošenja zahteva za starosnu penziju nije naveo da već prima ovu drugu naknadu. Iako je bio jasno upozoren i izričito upitan o postojećim primanjima, taj podatak nije prijavio. Prema nemačkom zakonu, osoba koja prima obe naknade ima pravo samo na umanjenu starosnu penziju ako ukupan iznos prelazi određeni limit. Zbog toga je penzioner godinama primao više novca nego što mu pripada.

Slučaj je otkriven tek desetak godina kasnije, kada je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja zatražio povećanje invalidske penzije. Ta promena je prijavljena penzijskom osiguranju, koje je tada utvrdilo da je došlo do preplate i zatražilo povraćaj novca.

Sud odbio odbranu

Penzioner se žalio na odluku, tvrdeći da je bio pogrešno savetovan i da je slučaj zastareo. Međutim, sud je sve to odbacio. Zaključeno je da su pitanja u obrascu bila jasna i da je postupio krajnje nepažljivo jer nije dao tačne informacije. Takođe, sud nije prihvatio njegovo objašnjenje da nije pročitao upozorenja.

Zbog takve teške nepažnje rok za povraćaj novca produžava se na 10 godina, pa zahtev za povraćaj nije zastareo. Penzijsko osiguranje je zato imalo pravo da poništi raniju odluku i traži povraćaj preplaćenog iznosa.

Ovaj slučaj pokazuje da čak i naizgled mala greška, namerna ili nenamerna, može kasnije dovesti do velikih finansijskih posledica i potvrđuje koliko je važno dati tačne i potpune informacije prilikom podnošenja zahteva za penziju.