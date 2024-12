- Prosto, glas penzionera uopšte se ne čuje, toliko je prigušen, jer je to jedna veoma fragilna i heterogena grupa. Ali muke su im zajedničke. Preko 60% penzionera prima do prosečne penzije, do 45.000 dinara. Od toga, 30% – znači preko 530.000 ljudi – prima najnižu penziju ili ispod nje, a to je 24.897 dinara. I da sve saberemo, 99% ih prima ispod prosečne zarade. Jednostavno, penzije su izgubile tempo za rastom plata, naročito u poslednjih 10 godina. Nekada je odnos penzije i prosečne plate bio 60% i 73%, sada je na nivou 46-47%.