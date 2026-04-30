Kakva su naša prava kada kupujemo preko Interneta, da li treba verovati recenzijama, kako da vratimo nešto što smo kupili online i koje opasnosti vrebaju kada plaćamo karticom?

Odgovore na ova pitanja dala je Vesna Perinčić, predsednica Upravnog odbora Republičke unije potrošača, u Mondo podkastu "Keš ekspert".

Krenimo od samog početka - skrolujemo, odjednom vidimo nešto što nam se dopada, i klikćemo "dodaj u korpu". Koja su naša prava ako smo ostvarili kupovinu preko Interneta, nemamo ni fiskalni račun?

- Zakon o fiskalizaciji podrazumeva da svi trgovci, bilo u prodajnim objektima ili onlajn trgovci, moraju da izdaju fiskalni račun. Ukoliko se fiskalni račun ne izda, onda je taj trgovac u prekršaju, može da se prijavi i Poreskoj inspekciji, može da se prijavi i Tržišnoj inspekciji. Kazne nisu male, ali obaveza svakog trgovca jeste da izda fiskalni račun - rekla je Vesna Perinčić.

Mačka u džaku

Ponekad se kupovina online pretvori u "mačku u džaku" - voditeljka Jelena Gavrilović podsetila je na situacije kada smo poručili original patike, a stigne nam loša kopija. Šta tada možemo da uradimo?

- Ako se naručuje od registrovanih trgovaca, onda tu postoji i kontrola, ulazni papiri koji dokumentuju kako je roba nabavljena, od kog dobavljača i to se lako iskontroliše, postoji bar kod i tako dalje. U principu, potrošači bi trebalo tu da budu zaštićeni. Ne kažem da jesu uvek, dešavalo nam se da neko kupi luksuznu tašnu u vrlo cenjenom prodajnom objektu sa firmiranim stvarima, i da prijavi da ta tašna ipak nije original.

- Imali smo slučaj, razgovor dve prijateljice, jedna se upravo vratila iz Francuske. I druga joj se hvali novom tašnom, slučajno imaju istu, nisu malo plaćene. Uporedile su kopče, izanalizirale druge detalje, postavu, i shvatile da nije u pitanju original. Trgovac je odmah vratio uplaćeni iznos, jer tu se može zapretiti, tako da će se pozvati Tržišna inspekcija. Ona utvrđuje putem dokumentacije kako je i od koga nabavljena roba.

Da li je bezbedno ostavljati podatke

Koliko je zapravo bezbedno da ostavljamo podatke sa svojih platnih kartica na domaćim sajtovima za kupovinu?

- Sigurno je, ako je u pitanju registrovan trgovac koji ima posebne mere zaštite, u zakonskoj je obavezi da ih obezbedi potrošaču. Najpre proverite kod koga kupujete, da li trgova ima PIB, sedište, brojeve telefona, politiku privatnosti ili rešeavanja reklamacija... I tek ako je u pitanju registrovani privredni subjekat, onda možete da se upustite u kupovinu.

- Proverite i domen, znajte i da pravi trgovac neće tražiti slikanje prednje i zadnje strane kartice. Postoje i verifikacije, i ako dođe do neke pronevere, onda se obraćate i banci koja će da obustavi uplatu.

Koliko vremena imamo za reklamaciju

Koliko imamo dana da se predomislimo ako želimo da vratimo nešto kupljeno online? Bez objašnjenja?

- Kod takve kupovine, bez objašnjenja imate rok da se predomislite od 14 dana. Trgovac je u obavezi da dostavi obrazac za odustanak. Dovoljno je da potrošač ispuni taj obrazac i da ga u roku od 14 dana dostavi trgovcu. Tu bi trebalo da potrošač čuva ambalažu, jer se ipak predomislio, nije u pitanju reklamacija već pravo na odustanak.

Šta se dešava ako smo koristili robu, recimo, obuli kupljene patike? Kako onda izgleda naše odustajanje koje će trgovac uvažiti?

Smeju li se probati patike

- Otvorite kutiju, vidite da to nisu patike kakve ste mislili da jesu, utvrdite da vas žuljaju... Potrošač može da proba robu, da je koristi na način koji je neophodan da bi se utvrdila priroda, karakteristike, svojstva kupljene robe. I ako ne odgovaraju, zapakujete ih nazad u kutiju i uz obrazac za odustanak vraćate trgovcu. Ne možete, naravno, da igrate mali fudbal u tim patikama, pa da ih spakujete i kažete - ipak mi ne odgovaraju.

Ponekad, kada odlučujemo da li ćemo nešto kupiti, čitamo recenzije. Kako da znamo da je recenzija prava, da nije AI ili neka prevara?

- I to je regulisano novim Zakonom o zaštiti potrošača, tako što je proširena nepoštena poslovna praksa i to se odnosi i na recenzije. Dakle, trgovac koji čini dostupnim recenzije potrošača mora da obezbedi i da te recenzije budu proverljive, mehanizme da potrošač koji čita te recenzije ima mogućnost da se uveri da su recenzije od stvarnih potrošača. Takođe, ukoliko trgovac objavljuje recenzije koje su od lažnih potrošača ,ili ukoliko naručuje recenzije ili prisiljava da se ostave recenzije, to će biti kažnjivo kao nepoštena obmanjujuća poslovna praksa i kazne su od 300.000 do 2.000.000 dinara - naglasila je Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača.