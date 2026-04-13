Na izlazu iz Pančeva, uz hipodrom i duž puta ka Kovinu, svake nedelje ujutru budi se prizor koji podseća na postindustrijsku bajku. Nema reklama, nema svetlećih natpisa samo razvučene cerade, izgažene poljane, prevrnute gajbice i miris skuvane kafe iz termos boce. To je Pančevački buvljak - institucija bez table i firme, ali s tradicijom dužom od mnogih galerija.

Zvanične granice buvljaka ne postoje, ali neformalno počinje od pruge i prostire se duž puta ka Kovinu, zauzimajući livade i delove puta. Prodavci dolaze već u subotu popodne - iskusniji podižu šatore, dok drugi jednostavno razmeštaju robu i noć provode u kolima. Pravi lovci znaju dolazak u šest ujutru nije prerano. Naprotiv, tada buvljak pulsira tišinom i prvom rosom, uz škripu kolica i korake ranih posetilaca.

Šta se sve može pronaći? Bukvalno sve. Markirana odeća od 100 do 200 dinara, obuća od 300 do 3.000 dinara, ali i komadi za 20.000 dinara - recimo bakarni grb SFRJ, impresivan i moćan. Tu su i knjige po 200 dinara, stripovi od 100 dinara, umetničke slike od 500 dinara, a nekad i predmeti vredni više hiljada evra, poput kosilica ili retkih antikviteta. Neke stvari nisu ni za prodaju, a mnoge i dalje nose etiketu proizvođača. Cenkanje je poželjno, gužva je stalna, a vozila prolaze tik pored vas.

Buvljak je više od tržnice to je muzej na otvorenom i vremeplov. Svaki komad nosi priču, a posetioci traže ne samo robu već i atmosferu: starinske džepne satove, slike sa potpisima, vintage nameštaj, vojne prsluke, retro tehnologiju. Neki ljudi dolaze iz Beograda i okolnih mesta da pronađu jedinstvene detalje, dok lokalci traže praktične stvari za dom i radionicu.

Ovaj buvljak je primer kružne ekonomije u praksi: kupovinom polovnih predmeta produžava se njihov vek i čuva se njihova priča. Mnogi umetnici i enterijeristi pronalaze ovde inspiraciju i unikatne komade za svoje radove. Pančevački buvljak nije samo tržnica, to je mentalitet, mesto gde nikada ne znaš šta ćeš pronaći, ali uvek dobiješ više nego što očekuješ.

Važno: Buvljak radi samo nedeljom od 6 do 13 časova. Dolazak u ranim jutarnjim satima omogućava najbolje ulove i autentično iskustvo.