Na jednoj od najvećih pijaca u zapadnoj Srbiji ponuda je raznovrsna, a među trenutno najtraženijim namirnicama izdvajaju se mladi crni luk, zelena salata i mladi kupus, koji su već pronašli svoje mesto na trpezama u Čačku.

Na tezgi Gine Zekavice, koja na ovoj pijaci prodaje duže od 25 godina, u ponudi su se pojavile i prve jagode, za koje kaže da su izuzetnog kvaliteta.

- Stigle su nam prve jagode i jagode su stvarno ekstra. Težina u posudicama je 600 grama, a cena je 300 dinara. Za kvalitet garantujem, to jedu i moja deca, i ja, i svi. Sve su sveže i ukusne, a svako jutro dobijam novu robu - kaže Gina za RINU.

Pored jagoda, kupci sve više traže sezonsko povrće, što potvrđuje i dugogodišnje iskustvo ove prodavačice.

- Čačani su dobri kuvari i navikli su na domaće proizvode, jer naš kraj ima jaku poljoprivredu. Sada kupuju sve što je novo stiglo, sveže povrće i voće koje izlazi na pijacu - objašnjava ona.

Na pitanje šta najviše doprinosi dobrom raspoloženju u prolećnim danima, Gina ima spreman odgovor.

- Iskreno, posle dobrog ručka ja bih uzela naše najlepše jagode. Pogledajte ih samo, toliko su ukusne. A kada se doda šlag ili čokolada, to je pravo zadovoljstvo i odmah podigne raspoloženje - dodaje ona sa osmehom.

Sa dolaskom proleća, pijaca u Čačku ponovo postaje mesto gde se susreću različiti ukusi, mirisi i tradicija.

Svežina domaćih proizvoda i poverenje između prodavaca i kupaca pokazuju da sezona zdrave ishrane uzima zamah, a Čačani sve češće prelaze na laganiji, prolećni način ishrane.