Slušaj vest

Na događaju Reuters Newsmaker u Njujorku, Gejts je rekao da se svet nalazi na raskrsnici i upozorio da bi milioni dece mogli da umru ako se sredstva previše smanje.

Donacija Fondacije Gejts jednaka je onoj iz 2022. godine, kada je Globalni fond, nezavisna organizacija sa sedištem u Ženevi, poslednji put prikupljao sredstva u okviru trogodišnjeg budžetskog ciklusa. Ove godine dolazi nakon velikih rezova državne pomoći, pre svega američke.

Prema Institutu za zdravstvene metrike i evaluaciju (IHME), globalna razvojna pomoć pala je za 21 odsto između 2024. i 2025, na najniži nivo u poslednjih 15 godina. Gejts je upozorio da bi time mogao biti ugrožen napredak koji je od 2000. godine prepolovio smrtnost dece i spasava oko pet miliona života godišnje.

Fondacija Gejts, osnovana 2000. godine, jedan je od najvećih svetskih finansijera globalnog zdravlja, sa naglaskom na sprečavanje smrti majki i dece, borbu protiv zaraznih bolesti i smanjenje siromaštva. Gejts je ranije ove godine najavio da će gotovo celo svoje bogatstvo, procenjeno na 200 milijardi dolara, donirati do 2045, brže nego što je planirao, zbog hitnih potreba u svetu.

Na godišnjem događaju Goalkeepers, fondacija je dodelila španskom premijeru Pedru Sančesu nagradu Global Goalkeeper, istaknuvši da je Španija povećala svoj doprinos Globalnom fondu za 12 odsto i Globalnom savezu za vakcine (GAVI) za 30 odsto.