Delatnost rušenja objekata je mnogo više od pukog razbijanja zidova — to je tehnički i zakonski složen proces koji zahteva precizno planiranje, specijalizovanu mehanizaciju i stručan tim.

Uzimajući u obzir činjenicu da je u Srbiji za rušenje objekata potrebna dozvola nadležnih organa - u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji - kao i obezbeđenje gradilišta i privremena saobraćajna signalizacija, angažovanje stručnih izvođača ne samo da ima smisla, već je i neophodno. Nepoštovanje zakona može dovesti do obustavljanja radova i izricanja novčanih kazni, piše Biznis.rs.

Prema rečima Nenada Antanasijevića, vlasnika i direktora preduzeća Goša Komerc iz Vranja najčešći zahtevi odnose se na rušenje kuća i manjih objekata.

Nakon što je objekat bezbedno i u skladu sa propisima porušen, građevinski materijal (šut) koji ostane nakon demontaže, mora se ukloniti. Odvoz šuta, smeća i zemlje najčešće je deo usluge koju nude firme koje posluju u ovoj delatnosti.

Kako se navodi na sajtu kompanije Dijamant Rez, koja se poslovima rušenja objekata bavi od 2010. godine, najčešći razlozi za rušenje su konstruktivna oštećenost ili dotrajalost objekta, zamena zastarelog objekta novom gradnjom, kao i situacije kada je objekat izgrađen bespravno, nalazi se na trasi buduće saobraćajnice ili infrastrukture — tada rušenje postaje deo zakonskog rešenja.

Uzimajući sve ove činjenice u obzir, jasno je da je rušenje objekata zahtevan posao, a često i ozbiljan izdatak. Cena rušenja zavisi od niza faktora — lokacije, veličine, vrste konstrukcije, pristupa terenu i trenutnih tržišnih uslova. Za preciznu kalkulaciju preporučuje se izlazak na teren stručnih lica. Okvirna cena za montažne objekte do 15 m² kreće se od 500 do 1.000 evra. Za štale i starije zgrade od 100 do 200 m², cenovni okvir može ići od 5.000 do čak 30.000 evra. Za pomoćne šupe površine od 20 do 40 m² treba izdvojiti od 1.500 do 5.000 evra, dok za porodičnu kuću prosečne površine (od 80 do 150 m²) cena može biti od 4.000 do čak 10.000 evra, navodi se na sajtu Dijamant Reza.

Za pokretanje posla u ovom sektoru, pored stručnog znanja, najskuplja stavka je obezbeđivanje mehanizacije (bageri, auto-dizalice, utovarivači, damperi, mobilna drobilna postrojenja…). Takođe, pronalazak stručne radne snage može biti izazov, a obezbeđivanje zaštitne opreme za radnike je neophodno, kao i preduzimanje svih mera bezbednosti — jer rušenje je posao koji potencijalno može biti opasan, ako se ne obavlja u skladu sa propisima.

U vremenu kada se gradi više nego ikada, potreba za bezbednim i efikasnim uklanjanjem starih objekata ostaje neizostavan deo građevinskog ciklusa — i prilika za one koji žele da grade karijeru u ovoj oblasti.