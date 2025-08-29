Slušaj vest

Poljoprivrednici koji su sejali detelinu kažu da su je kosili svega tri puta; u godini sa smenom sunca i kiše detelina se kosi pet-šest puta. Na jutru deletine, u zavisnosti od klime, može da bude od 300 do 500 bala. Ova godina je sušna, s velikom vrućinom, pa se poljoprivrednici snalaze u potrazi za prihodom kako bi na suvim oranicama imali neke vajde, a što manje troška.

Zemljoradnik iz Čuruga Mile Zec poljoprivredom se bavi 30 godina. Seje kukuruz, soju i deletinu. Od kukuruza i soje očekuje slabiji prinos ove godine nego ranije. Ni deteline neće imati puno, ali za razliku od kukuruza i soje, gde je imao ulaganje, od deletine će imati neke vajde.

Već četvrtu godinu na istoj njivi kosi detelinu. Ove godine kosio je svega tri puta, mada, kada je klima dobra, kaže, detelina se može kositi i šest puta.

- Detelina je višegodišnja biljka, obnavlja se svakih šest godina i tokom godine nemam nikakvo ulaganje. Jedino se mora tretirati zaštitnim sredstvom ako je posle košenja, dok je još niska, napadnu bube. Trebaju joj samo sunce i kiše. Uspeva na plodnoj ritskoj crnici u blizini reka i doprinosi popravljanju strukture zemljišta i povećanju plodnosti, jer je detelina azotna biljka − rekao je Zec.

Foto: Wikipedia

Čekaju se i veliki stočari

- Za razliku od ranijih godina, kada su bale deteline kupovala mala gazdinstva, sada očekujem da će detelinu tražiti i veliki stočari, koji sa svojih njiva, zbog suše i nižih prinosa, nisu uspeli da obezbede dovoljeno hrane za stoku - rekao je Mile Zec.

- Već sada su pašnjaci suvi i stoka se dohranjuje. Zato će detelina biti skupa i tražena stočna hrana.

- Ratari je ne seju često kao kulturu od koje očekuju prihod, već najviše stočari, radi hrane za goveda.

Naš sagovornik nije stočar, ali ima prostor gde skladišti detelinu. Jedini motiv zašto je uzgaja mu je taj da ostvari neki prihod. Veli da za sada još ne vlada potražnja za balama deteline, ali očekuje da će, kada počne jesen, detelina biti tražena stočna hrana.

Kurir Biznis/Dnevnik