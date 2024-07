VEČERU PLATIO VIŠE OD 5.000 RSD, A NIJE SE NI NAJEO: Andrej zabezeknut cenama u ovom evropskom gradu: 'Meni nije dobro'

Za mnoge putnike, Pariz je grad snova koji pruža nezaboravno iskustvo, ali može biti i izazov za budžet. Za Andreja, dvodnevni boravak u gradu svetlosti bio je uzbudljiv, ali i iznenađujuće skup, budući da je za svega dva dana potrošio čak 300 evra.

- Ljudi moji, meni nije dobro. Bolje da vam ne kažem koliko sam potrošio za ova dva dana, nisam smeo da pogledam bankovni račun. Povratna karta me je koštala 50 evra i bus koji vas vozi do centra Pariza koštao je 34 evra. Svako jutro smo išli na neki branč, kafu i sendviče, a to je koštalo čak 48 evra. Izlazak na večeru po osobi izađe 50 evra, a to nije nešto od čega ćete se najesti – priča Andrej.

Veliki deo budžeta odvojenog za ovo putovanje iskoristio je i na javni prevoz, kojim se često vozio, kako bi obišao sve lokacije koje je isplanirao da vidi.

- Iako sam uspeo nekoliko puta da se prošvercujem, na javni prevoz sam potrošio 25 evra. Na piće i koktele potrošio sam 38 evra. Bio sam i na nekom festivalu, gde smo pili pivo i za tri dali 24 evra. Kad se sve zbroji, to je oko 300 evra za dva dana – zaključuje TikToker.

