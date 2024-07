SASTANAK VUČEVIĆA SA PREDSTAVNICIMA 7 POLJOPRIVREDNIH UDRUŽENJA Postignut dogovor o određenim koracima

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević održao je danas sastanak sa predstavnicima sedam poljoprivrednih udruženja na kojem je doneto više zaključaka.

Sastanku su prisustvovali predstavnici poljoprivrednih udruženja proizvođača mleka „Naše mleko“, Udruženje „STIGˮ Požarevac, Udruženje proizvođača mleka Kikinda, Udruženje „Za spas i opstanak stočara zapadne Srbijeˮ, Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Udruženje „Složni Pidikanci“ i Udruženje Severni Banat Brestovački ratari.

Postignut je dogovor da Ministarstvo poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede preduzme sledeće korake u cilju rešavanja zahteva koje su izneli predstavnici udruženja, a to je da u najskorijem roku predloži Narodnoj skupštini izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju tako da najkasnije do sredine oktobra 2024. godine budu usvojene izmene ovog zakona, i to tako što će u članu 31. biti uneta odredba koja će glasiti: Regres za sertifikovano seme isplaćuje se u iznosu do 17.000 dinara po hektaru za istu površinu za koju može da se ostvari pravo na osnovne podsticaje iz člana 17. stav 1. tačka 1) podtačka (1) ovog zakona.

Takođe, biće predloženo brisanje dela stava 3. člana 31. navedenog zakona u delu u kojem se navodi regres za seme u iznosu od 6.000 dinara po hektaru. Najkasnije do kraja oktobra 2024. godine biće raspisan javni poziv za regres za sertifikovano seme u iznosu do 17.000 dinara po hektaru. Modalitet za rešavanje problema korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova, na kome nisu rešeni imovinsko pravni odnosi, biće utvrđen najkasnije do kraja septembra 2024. godine, a u svrhu ostvarivanja prava na podsticaj u poljoprivedi.

U ovoj godini biće isplaćen jednokratni podsticaj u iznosu od 40.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne krave prvotelke. Takođe, u ovoj godini biće isplaćen jednokratni podsticaj u iznosu od 60.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne junice starosti od 12 do 24 meseca, te da će uslov za isplatu ovog podsticaja biti da proizvođač na gazdinstvu bude u obavezi da ovu junicu zadrži na poljoprivednom gazdinstvu za period od minimum tri laktacije, odnosno do pet godina starosti.

Biće preduzete sve mere da uvoz mleka do kraja godine bude u količinama najviše do količine uvezenog mleka u prošloj godini, za isti period, ili u manjim količinama. Istovremeno, biće preduzete sve mere da se poboljša izvoz rafinisanog i nerafinisanog ulja, te da će organizovati sastanak sa najvećim proizvođačima ulja najkasnije do kraja jula 2024. godine kome će prisustvovati i predsednik Vlade Miloš Vučević.

Najkasnije do kraja jula 2024 godine biće predloženo formiranje radne grupe za kooridnaciju aktivnosti za unapređenje robno tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima, te da će se nastaviti sa redovnim održavanjem sednica radne grupe.

Predstavnici udruženja poljoprivrednika biće aktivno uključeni u izradu Strategije poljoprivede i ruralnog razvoja za period od 2025. do 2032. godine.

Predstavnici udruženja su istakli da će se sva komunikacija sa Vladom Srbije i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u budućnosti nastaviti mirnim putem kroz konstruktivan dijalog bez izlazaka na ulice i protesta.

Sastanku su prisustvovali predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodošprivrede Aleksandar Martinović.