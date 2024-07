CENE I JAGNJIĆA I PRASIĆA KRENULE U RIKVERC! Na pijacama sada idu za 300 dinara po kilogramu, ovo je detaljna ponuda

Tokom druge nedelje jula zabeležen je pad otkupne cene tovne junadi težine iznad 480 kilograma u klanicama na području južnobanatskog regiona, gde je dominirao iznos od 330 din/kg. Klaničari sa područja podrinjskog regiona po nižim su cenama otkupljivali krave za klanje, simentalske rase, naješće za 225 din/kg, prenosi STIPS.

U klanicama na području juznobačkog regiona evidentiran je otkup tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma, po dominantnoj ceni od 350 din/kg. Klaničari sa područja moravičkog regiona protekle su sedmice otkupljivali mušku telad, SM rase, po dominantnoj ceni od 725 din/kg, dok su za ženska grla iste kategorije i rase goveda plaćali 700 din/kg.

foto: Beta/Dragan Gojić

Dominantna otkupna cena teladi, SM rase, težine do 160 kilograma, iznosila je 650 din/kg u klanicama na području Pirota i okolnih mesta. Osim teladi, klaničari su otkupljivali i tovnu junad telesne mase iznad 480 kilograma, po ceni od 380 din/kg i krave za klanje za 280 din/kg.

Prasad u Loznici za 350 din/kg

Prasad težine od 16 do 25 kilograma bila su skuplja u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Kraljevu, jer je dominirao iznos od 330 din/kg. Na stočnoj pijaci u Loznici zabeležen je pad prodajne cene prasadi iste kategorije, dominirao je iznos od 350 din/kg. Ponuda i prodaja bili su prosečni.

U klanicama na podrucju podrinjskog regiona takođe je doslo do pada otkupne cene ove kategorije prasadi. Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran je i u klanicama na području Nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 320 din/kg.

foto: Shutterstock

Na stočnoj pijaci u Vranju evidentiran je pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je za kupovinu ove kategorije svinja trebalo izdvojiti 350 din/kg. Protekle je sedmice zabeležena prodaja obe kategorije prasadi na pijaci žive stoke u Čacku. Za grla do 15 kilograma, trebalo je izdvojiti 330 din/kg, dok je dominantna cena grla od 16 do 25 kilograma, iznosila 300 din/kg. Mogle su se pazariti i krmače za klanje po ceni od 250 din/kg.

Cena jagnjadi - kako gde

Na pijaci žive stoke u Smederevu došlo je do rasta cene jagnjadi, jer se prodaja najčešće odvijala za 480 din/kg. Otkupne cene jagnjadi i ovaca nisu se menjale u klanicama na području raškog regiona. Niža je bila prodajna cena jagnjadi na stočnoj pijaci u Loznici, pošto je u sedmici za nama dominirao iznos od 420 din/kg uz prosečnu ponudu i tražnju grla ove kategorije ovaca.

foto: Shutterstock

U klanicama na području podrinjskog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi. Za razliku od njih, viša je bila otkupna cena ovaca, a dominirao je iznos od 220 din/kg. Pad prodajne cene jagnjadi zabeležen je u sedmici za nama i na stočnoj pijaci u Užicu, jer je domrnirao iznos od 410 din/kg. U klanicama na području zlatiborskog regiona takođe je evidentiran pad otkupne cene jagnjadi. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 450 din/kg na pijaci zive stoke u Čačku. Za dviske je trebalo izdvojiti 200 din/kg, dok je u kategoriji ovaca dominirao iznos od 170 din/kg.

biznis.kurir.rs/Agroklub