LETOVANJE U GRČKOJ NE MORA DA VAS KOŠTA KAO SVETOG PETRA KAJGANA: Ovo je mnogo jeftiniji način da posetite njihova ostrva!

Grčka je već dugo omiljena letnja destinacija za srpske turiste, poznata po svojim pristupačnim plažama, sličnom mentalitetu i bogatom kulturnom nasleđu.

Svake godine sve više srpskih porodica bira Grčku za svoj odmor, privučeni njenom blizinom i povoljnim opcijama putovanja. Jedan od sve popularnijih trendova među srpskim putnicima je odlazak automobilom do Grčke, što ne samo da nudi veću fleksibilnost, već se pokazuje i kao isplativa opcija za porodice.

Putovanje automobilom do Grčke pruža slobodu da istražujete različite regione sopstvenim tempom, a u takve spadaju u najčešćem broju slučajeva različita grčka ostrva.

Putovanje automobilom olakšava dolazak do različitih luka iz kojih polaze trajekti ka grčkim ostrvima. Ovaj način putovanja omogućava porodicama da se udobnije spakuju i izbegnu ograničenja avionskog prevoza. Kada stignu u Grčku, avantura se nastavlja ukrcavanjem na trajekte ka ostrvima, što suštinski ume da bude najizazovniji deo putovanja.

foto: Kurir

Pri planiranju putovanja na grčka ostrva, važno je biti dobro informisan o rasporedima trajekata i mestima polaska.

Glavne luke kao što su Pirej, Rafina i Lavrio blizu Atine, kao i druge luke poput Soluna, Volosa i Kavale, služe kao kapije ka ostrvima. Svakako da je Solun najčešći odabir za mesto polaska, pre svega zbog blizine i prilaznosti kada se putuje iz Srbije.

Važno je napomenuti da ćete možda morati, u zavisnosti od odredišnog ostrva, da odaberete specifičnu luku. Na primer, Pirej je glavna luka za trajekte ka Kikladi, dok se Rafina često koristi za severne Kiklade i neka Dodekaneška ostrva.

Trajekti se kreću od brzih katamarana do većih brodova sa kabinama i opcijama za sedenje, zadovoljavajući različite preference i budžete. Sam odabir prevoza možete odraditi na licu mesta, kao i ranije, elektronskim putem, što je svakako primamljivija opcija.

foto: Prinskrin YT

Prednost je ta da dok čekate trajekt, luke su obično dobro opremljene sadržajima kao što su kafići, prodavnice i mesta za odmor, što čekanje čini ugodnijim.

Ipak, čekanje ne mora da bude nužno, sem, naravno, nekog kratkotrajnog i preventivnog zbog putovanja do same luke, ukoliko se informišete kada potreban prevoz stiže. Grci zaista poštuju to vreme polaska i retko ćete doživeti da neki brod nije krenuo na vreme.

Od Atine do Krita je moguće doći za pet sati u najbržoj varijanti, ali je realnija opcija ona koja traje osam sati. Do Mikonosa je potrebno oko tri sata, a do Santorinija vreme putovanja, takođe, varira, od pet pa sve do devet sati. Putovanje od Soluna do ovih ostrva je znatno duže, jer Solun nema direktnu konekciju sa njima, pa je potrebno usklađivati više putovanja brodom.

Cena drastično varira u zavisnosti od lokacije polazišta i destinacije, pa tako i odabira trajekta i brzine putovanja. Put od Atine do Krita košta od 35 evra pa do 57 evra, u zavisnosti od toga koji brod birate. Isti je slučaj i za Mikonos i Santorini, gde su početne cene oko 50 evra, u jednom pravcu.

foto: Shutterstock

Preporučljivo je rezervisati karte za trajekt unapred, posebno tokom turističkih letnjih meseci, jer je potražnja velika. Znati vreme polaska je od suštinskog značaja, jer trajekti obično striktno poštuju rasporede. Dolazak u luku najmanje sat vremena pre polaska je preporučljiv kako bi se osigurao nesmetan proces ukrcavanja.

Većina trajektnih kompanija nudi usluge onlajn rezervacije i kupovine karata, gde možete proveriti najnovije rasporede i dostupnost karata. Ova opcija je jako bitna, jer omogućava lakše organizovanje putovanja, pogotovo u situacijama kada morate hvatati više trajekata.

Takođe, znate vreme polaska unapred i to vam skraćuje ceo proces putovanja za nekoliko sati.

Sve u svemu, putovanje na grčka ostrva automobilom i trajektom je uzbudljiva i praktična opcija za srpske turiste. Kombinuje udobnost drumskog putovanja sa jedinstvenim iskustvom plovidbe kroz Egejsko more, uz uživanje u lepoti i šarmu grčkih ostrvskih destinacija.

BiznisKurir/BIZPortal