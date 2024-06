"GDE TI ŽIVIŠ?! DRUGAČIJE NE BISMO NI VIDELI MORE!" Čovek ne može da se načudi da ljudi uzimaju kredite za letovanje

Kako se bližimo julu, sezona godišnjih odmora i letovanja polako ulazi u svoj vrhunac i veliki broj naših građana već uživa u čarima mora i sunca na izabranoj destinaciji. Narednih desetak dana bez previše razmišljanja o troškovima uživaće na plaži, a za dogodine... Videćemo šta banka kaže.

Nažalost, ova slika je realnost velikog broja naših turista i s obzirom na životni standard građana Srbije nasuprot sve skupljim turističkim aranžmanima, veliki broj porodica ne bi ni video mora da ne pozajmi pare od banke.

Koliko je to rasprostranjeno pokazuje činjenica da neke banke čak ciljano nude pozajmice za određene destinacije, ali mnogima je i dalje draže da uz pomoć keš kredita isplate letovanje čija cifra za, na primer, četvoročlanu porodicu često može da pređe i par hiljada evra. Ipak, neke naše građane podatak da se na more može jedino uz pomoć pozajmice i dalje čudi.

"Je li moguće da ljudi uzimaju potrošačke kredite da odu na more, dobro sam to čuo jutros?", pitao je nedavno jedan tviteraš.

Je li moguće da ljudi uzimaju potrošačke kredite da odu na more, dobro sam to čuo jutros? — Vito024 (@Vito0241) June 26, 2024

Pregršt komentara koje je dobio, brzo su pokazali o čemu je reč.

"Znam ljude koji kreditom plaćaju letovanje. Taman otplate, opet se zaduže za nov godišnji".

"Mene čudi da te čudi, svi žele da žive i osete normalan život, ne samo oni koji imaju dovoljno. Ako je način za to kredit, onda kredit", dodao je neko drugi u raspravi koja je buknula:

"Pa meni je to ok. Porodično letovanje je vredno kredita. Zašto je normalno kupiti ormar na rate, a ne dane sa najdražima?", "Nažalost uzimaju, jer u ovoj bednoj državi bi uspeli da uštede za more svake pete godine. Nekom ko je u mogućnosti lagano da ide svako leto je to možda čudno ili smešno, ali bolje i to nego da deca prvi put vide more kad počnu da zarađuju. Planina i more su potreba svakom čoveku", pišu tviteraši.

"Većina ne bi nikada išla na more, da nije kredita"

Bilo da su motiv deca, lično uživanje, zdravlje ili da se "komšiluku pokažu slike sa mora", većina priznaje da je pozajmljivanje novca od banke zapravo jedini način da se ode na letovanje.

"Znaš kako, ako je onaj kratkoročni to mu dođe kao letovanje na rate. Za toliko bi se ugradile agencije na primer. A u ovoj zemlji važi sveto pravilo da inflacija obezvredi sve. I zarade i kredite. Bitno samo da je dinarski i do godinu dana".

"Drugačije ne bih ni otišla sa detetom na more. Volela bih da imam od čega da uštedim, ali njoj je raspust a meni odmor i sigurno ne želim da ga provedemo u stanu. A život prolazi. Nema potrebe za čuđenjem"-

"Uzimaju. Najviše zbog dece, da ih vode na more. Žalosno, ali je tako. U mom mestu prosek plate 50.000, kako drugačije. Ne krivim ih, jer su im deca prioritet".

"Jeste, dušo, od godine do godine i to već godinama".

"Kao neko ko je radio u ekspozituri mogu ti reći da to rade već 20 godina".

"Moguće. Opšte poznato", glase još neki od komentara.

Javili su se i oni koji su sličnog stava kao autor objave, da letovanje nije pod moranje ukoliko se nema novca, a pomenutu praksu smatraju nenormalnom.

"Ako treba za lečenje ok, a ako treba za provod i da se kaže bio sam na moru, onda čista debilana", "Već par godina u nazad! More je postalo veliko pomodarstvo kod Srba. Na more se mora ići, makar hleba ne imali posle...", "Izvini ali meni to nije normalno", "Moguće i ne mogu da verujem...", "Sačekaš jednu godinu uštediš i onda na more shodno svojim mogućnostima ovako finansirao banke", "Meni to nije jasno? Cele godine otplaćuješ da bi bio 10 dana na odmoru?", smatraju oni.

Koje je vaše mišljenje - treba li za uživanje uzimati kredit zbog kojeg ćete kasnije biti pod stresom da ga otplatite? I da li vam to uopšte pričinjava stres? Pišite nam uj komentarima.

(Kurir.rs/Blic)