OVAKAV CV POSLODAVCI NISU NIKAD VIDELI! "Koristim Fotošop, mogu da stavim glavu na nečije telo, za više morate da platite"

Pisanje CV-ja mnogima nije omiljena aktivnost, a pogotovo deo u kojem se moraš potruditi da se izvojiš od ostalih zaiteresovanih kandidata. Osoba koja je poslala "CV" koji se nalazi u nastavku teksta, definitivno nije morala da se potrudi oko dela da bude drugačija, jer biografija ovog dečka već nekoliko dana kruži društvenim mrežama.

On je odmah na početku rešio da pokaže karte, te je priznao da mrzi da piše biografije, jer kako kaže, poslodavci odgovaraju na mejlove kao "da živimo u vremenu kada se pošta slala konjem".

- Zanima me posao, ne volim da pišem biografije, jer većina poslodavaca odgovara na mejlove, kao da živimo u vremenu kada se pošta slala konjem, pa ću skratiti "maks" kako mogu... Završio sam elektrotehničku školu, do sada sam radio svuda i u svim sektorima, vezano za ovaj posao, bavio sam se veb dizajnom i bavio sam se isključivo turizmom, još uvek imaju profil na Fejsbuku - poručio je Hrvat koji traži novi posao.

On je potom naveo da je završio kurs za program Uniti 3D, a prema njegovim rečima, "učio je i programiranje na C++, iako ga to ne zanima".

- Znam da radim u Fotošopu, stavljam tuđu sliku na tuđe telo i druge gluposti... Znam nešto i o audio produkciji. Evo, šta mogu da uradim za posao koji tražite, ostalo ako želite, moraćete da platite – stoji na kraju ove jedinstvene prijave za posao.

Autor objave je zaiteresovao mnoge, pa su se na društvenim mrežama pojavile preporuke za poslodavca, jer je radnika sa ovakvim smislom za humor teško naći.

