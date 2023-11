U SRBIJI MOŽE DOBRO DA SE ŽIVI OD OVIH PROFESIJA: Nisu programeri, a plata im je veća od 1.000€ , a neki mogu da zarde i do 4.500

Da li neko dobro zarađuje od plate – to pitanje je nedavno osvanulo na domaćem Reditu. Autor objave je dodatno obrazložio pitanje – da li se bavite poslom koji vam pruža zadovoljavajuću platu, iznad 1.000 evra, i koji je to posao, ali da nije programerski. I evo šta je dobio od odgovora:

"Brat keramičar sa pet, šest dana u nedelji rada (prosek osam sati) ima oko 2.500 evra." "Metalostrugar, devet sati dnevno, pet dana u nedelji. Plata 1.300 evra. I to je trenutno, poslodavac uglavnom na par meseci povećava." "Imam 23 godine, pola godine provedem u BG-u (iznajmljujem stan), pola u rodnom gradu. Radim kao copywriter, ali i dosta drugih stvari u oblasti digitalnog marketinga – u proseku sam zadnjih godinu dana imao 2.000-2.500 dolara mesečno. Najbolji mesec je bio oko 4.500 dolara. Sve je frilensing, nemam ugovore. Fakultet nemam, tj, batalio u četvrtoj godini čim sam zaradio prvi dinar od copy-a."

U svemu, čini se, najviše ima mašinskih inženjera i neki od njih otkrivaju kako žive od svoje plate. "Imam platu 1.300 evra, masinski inženjer sam u Beogradu. Nije to neka plata, ali budući da ne plaćam kiriju, normalno se živi, ne oskudevam, plate se svi računi, negde i otputujem, nešto i kupim sebi, nešto i uštedim, ali to je to. Da treba da skupljam za nekretninu (plaćam kredit), da moram da plaćam kiriju, da imam decu, to je već grcanje i disanje na slamku… U ovoj profesiji kod nas možda se do 2.000 evra dođe i to ti je to."

"Ja sam mašinski inženjer. Pozicija tehnolog/poslovođa. Programiranje cnc mašina. Primam 150.000 dinara, od toga 99.000 na račun, ostatak u kešu. Jako odgovoran posao, mnogo se radi za ovu platu, a imam gotovo sedam godina iskustva. Da ponovo biram faks koji ću upisati, ne bih otišao na Mašinac."

Neki pričaju i kako plata može da raste ako si svestran. "Ja radim na IT poziciji, mada nisam direktno programer i nije IT industrija, u pitanju je kompanija koja pravi fizički proizvod. Radim kao data scientist, imam 2.500 evra. A pravim i ogrlice i povoce za pse u slobodno vreme, tu očekujem od Nove godine da pređe 1.000, blizu sam. Imam i kolega na poslu koji su inženjeri, koji zarađuju oko 2.000, neko malo više, neko manje u zavisnosti od senioriteta (ali mislim da svi imaju preko 1.200 evra, ne verujem da neko ima manje) i svi dobijamo i lepe godišnje bonuse. Imamo gomilu middle menadžera koji sigurno zarađuju preko 4.000 evra i imaju lepe službene automobile. Moja žena je finansijski konsultant, zarađuje više od mene. Imam drugara koji je BI Analyst za neku firmu koja se bavi Supply Chain Managementom, oko 2.000 evra zarađuje."

I auto-mehaničari izgleda imaju više od proseka. "Ja imam 30 godina, sa 18 godina počeo da radim, u istoj firmi sam već 12 godina, plata mi varira između 900 i 1.400 evra, zavisno od posla. Inače auto-mehaničar sam. Supruga je diplomirani defektolog sa masterom, upisala specijalizaciju, plata oko 90.000 dinara + neki bonusi, prevozi, topli obroci i slično. Nije ni sve u programiranju, može i od drugih stvari da se zaradi ako se rukavi zasuču. Na inicijativu drugara sam naučio html, css i javascript. Najslabije znam JS, prešao jedno 60 odsto, prešao na python i web scraping, tako da mesečno kapne još jedno 300-500 evra za sedam, osam sati kodiranja, pustim kod da radi i odem na svoj posao."

Na kraju, pojedini razmišljaju ovako: "Završavam srednju i neironično razmišljam da li da budem bagerista. Osam do 10 sati radno vreme, topli obrok ili dva (zavisi od firme), plata 1.200-1.300 evra…“

Kurir.rs/Mondo