OVO JE NAJTRAŽENIJI POSAO U NEMAČKOJ: Za par godina faliće gotovo 90.000 OVIH radnika, a minimalna plata je čak 3.500 €!

Jedan od najtraženijih poslova u Nemačkoj je vozač autobusa. Za njih uvek ima posla, jer ih kao i kod nas nema dovoljno. Procena je da će u Nemačkoj do 2030. godine faliti 87.000 vozača D kategorije. Minimalna plata za ovaj posao je od 3.000 do 3.500 evra.

Jedan mladi vozač je na TikToku podelio svoju priču. On ističe da šoferi brže dobijaju vizu za ulazak u zemlju, jer spadaju u kvalifikovanu radnu snagu. Mnogo naših ljudi sa Balkana već vozi u Nemačkoj.

01:22 Vozać autobusa

- Preko druga saznajem za privatnu firmu koja vodi gradski prevoz i počeo sam da radim bez obuke. Međutim, mnogo se radi, tačnije šest dana radiš, dva odmaraš. Nakon godinu dana saznam da državna firma ima Dan otvorenih vrata. Malo sam popričao sa njima i već sledeći dan pozvali su me da dođem na razgovor za posao i primili su me - priča on.

S druge strane, za državnu firmu procedura je malo drugačija. Potrebno je proći par razgovora, uraditi lekarski pregled, proći i obuku, školu za prodaju karata, koja traje nedelju dana, a zatim polažete i test. Nakon što ste položili, možete da počnete sa praktičnom obukom sa nekim od kolega, u trajanju od dve nedelje. Sve je plaćeno i radi se do 160 sati mesečno, s napomenom da uvek možete da radite dodatno.

- Takođe, birate da li će vam prekovremeni rad biti isplaćen odmah ili uz platu, a možete da birate i slobodan dan. Postoji nekoliko opcija. Recimo, možete da radite četiri dana, a dva da odmarate. Tako tri puta, a zatim pet da radite, a jedan odmarate, pa ukrug. Godišnji odmor je u trajanju od 28 radnih dana - zaključuje vozač autobusa.

