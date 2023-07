KOLIKO SADA KOŠTA KREDIT OD 1.000 EVRA? Novac za letovanje dođe "papreno", jedna stvar je KLJUČNA: Evo kako da ne upadnete u ZAMKU

Tražnja za keš kreditima u Srbiji ne jenjava. Naprotiv, raste iz meseca u mesec, a kako odmiče leto građani sve lakše posežu za zajmovima u bankama. Nisu to veliki iznosi, tvrde nam bankari, neko uzima i 50.000 dinara, neko 1.000 evra, neko dve ili tri, ali kamate, zbog globalnih dešavanja nisu više kao što su bile.

Najnoviji zvanični izveštaji pokazuju da se bankama u Srbiji duguje 3,3 hiljada milijardi dinara i to je rast za 0,4 na mesečnom niovu. Keš krediti nesumnjivo prednjače i ukupna vrednost je porasla za čak 11,2 odsto za godinu dana! Danas, oni kod građana čine oko 60 odsto ukupnih zajmova i ukupno su "teški" više od 663 milijardi dinara! Na drugom mestu su stambeni i krediti za adaptaciju, koji su poslednjeg dana marta iznosili 631,3 milijarde dinara.

Tražnja dakle raste i to uprkos konstantnom rastu euribora i kamatnih stopa na kredite i u Srbiji i globalno!

foto: Shutterstock

Kamate na keš kredite idu sada i do 25 odsto

Trend rasta tražnje gledamo iz godine u godinu, iz meseca u mesec, a uprkos kamatama koje su sa prošlogodišnjih 8 do 9 odsto u proseku porasle na minimalno 13 odsto, a u pojedinim bankama za manje iznose idu i do 24 odsto!

U jednoj banci odobravaju keš kredit po efektivnoj kamati od 13,99 odsto, rok otplate je do 71 mesec, a maksimalan iznos kredita je 5.000 evra.

U drugoj nude manje kredite u iznosu od 20.000 dinara do 1.000 evra i tu je kamata oko 25 odsto. Rok otplate je kratak - od 6 do 12 meseci. Treći je primer: 19 odsto kamata za iznose od 50.000 dinara do 2,5 miliona i uz rok otplate do 12 meseci.

Tako računica pokazuje da u najboljem slučaju 1. 000 evra treba na kraju da platite ukupno 1.071 i da ceo dug vratite za godinu dana uz mesečnu rastu od 89 evra. Ali napominjemo to pod uslovom da dobijete najbolju moguću ponudu. U proseku bi vas takav kredit koštao još oko 50 evra više, a mesečna rata bi bila takođe veća.

Kredit od 3.000 evra sa prosečnom kamatom od 18 odsto otplaćivaćete mesečno 149 evra tokom 24 meseca. Ukupno ćete na kraju vratiti 594 evra više.

foto: Shutterstock

Niže kamate za online keš kredite

Važno je pritom znati i da je za one klijente koji apliciraju on-lajn, kredit u većini banaka, jeftiniji.

- Imamo tražnju na keš kredite. Nisu to veliki iznosi - hiljadu, dve, do 5.000 evra. Uzimaju ljudi i za letovanja. Mnogi posežu i za ovakvim kreditima da bi kupili polovni automobili - kažu nam u jednoj banci.

Ono što je, međutim, važno kod keš kredita, jeste da vrlo lako možete upasti i u sopstvenu zamku. Zato je od koristi, kažu poznavaoci, pridržavati se nekoliko stvari.

- Za neplanirane troškove, putovanja, renoviranje stana i slične troškove građani Srbije najviše koriste gotovinske kredite. Ova vrsta pozajmice može da bude od velike pomoći ako se promišljeno odabere ponuda i novcem pažljivo raspolaže. Na prvom mestu, važno je preispitati mogućnosti pre zaduživanja, izračunati približnu visinu rate i da li nakon odbitka ostaje dovoljno novca za ostale životne troškove. Savet je da se ne zalećete ni u pogledu iznosa, ni u pogledu perioda otplate. Treba uzeti onoliko novca koliko je potrebno i izračunati optimalan rok otplate - navode u Kamatici.

Kamate na kredite biće još veće

Euribor je nadomak 4 odsto, a centralne banke sveta ne šalju dobre informacije. FED očekuje još dva povećanja kamata u ovoj godini, do sada ga je "slepo" sledila i Evropska centralna banka i to nije dobar znak ni za Srbiju.

Kurir.rs/Blic Biznis