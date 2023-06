"OVAJ KREDIT JE NAJTEŽI DA SE OTPLATI!" Stručnjak o promenljivim kamatama: Zbog recesije u razvijenim zemljma, rast je neminovan

Ponekad izgleda kao hod po žici kada treba da odgovorite na pitanje u banci da li želite kredit sa fiksnom ili promenljivom kamatom.

Oni koji su se opredelili za varijabilnu kamatu sada čekaju kraj juna i poruku iz banke koliko će im porasti rata kredita. Ipak ne treba očajavati, jer sa novim porastom rate to ipak ne bi trebalo da bude udar kakav je mnoge dočekao na početku godine.

Zašto je to tako i da li će famozni euribor nastaviti da raste i tokom ove godine obrazložio je gost "Pulsa Srbije" savetnik za investicije i razvoj Mahmud Bušatlija.

Bušatlija je prvo rekao da će kamate porasti, ali ne drastično:

- Svakako da će malo porasti, ali ne tako dramatično zato što se euribor malo podiže, a samim tim i kamate koje su vezane za obračun u evrima. Vi kada uzmete kredit da biste nešto uradili, odnosno investicija neka, daleko je lakše razmišljati kako ćete vratiti novac. Dok kada kupujete stan, ne za izdavanja nego za sebe, onda ne možete da računate vraćanje tog kredita ni po čemu drugom, nego po svojim prihodima. Dakle, to je najteži kredit koji možete da imate u životu.

Potom se osvrnuo na euribor:

- On će i dalje rasti, to je neminovnost. Prvi razlog je činjenica da povećanjem euribora bi trebalo da se smanji inflacija. S obzirom na to da je u njihovoj zoni inflacija još uvek velika. To je recesija koja je prisutna u razvijenim zemljama, iako oni odbijaju da to priznaju. Doduše, totalno je razumljivo da niko neće da prizna recesiju.

