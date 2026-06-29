Slušaj vest

Ako planirate ovog leta automobilom da putujete kroz Evropu, budite posebno oprezni i obratite pažnju na nove saobraćajne znakove koji se pojavljuju na putevima. Jedan od njih, nedavno uveden u Španiji, izazvao je veliku zabunu među vozačima.

Mnogi njegovo značenje pogrešno tumače kao preporuku, što može biti skupa greška koja će rezultirati kaznom od čak 200 evra i pokvariti dugo očekivani odmor. Radi se o saobraćajnom znaku sa oznakom S-15b.

Znak je kvadratnog oblika i prepoznatljive plave boje koja u saobraćaju najčešće označava obaveštenje ili preporuku, što je verovatno jedan od razloga zbog kojih dolazi do česte zabune. Na njemu se nalazi stilizovani prikaz automobila gledanog spreda, a unutar vozila jasno su vidljive siluete dve osobe. Ispod slike se često nalazi dodatna oznaka „2+”, koja precizira pravilo.

Na prvi pogled, mnogi vozači pomisle da je reč o savetu za deljenje prevoza (tzv. carpooling) ili traci namenjenoj isključivo porodicama, ali istina je drugačija. Ovaj znak zapravo označava posebnu saobraćajnu traku namenjenu samo određenim kategorijama vozila.

Šta znači oznaka "2+"?

Broj iza znaka plus označava minimalan broj osoba koje moraju biti u vozilu kako bi vozač smeo legalno da koristi tu traku. Kod oznake „2+” to znači da u automobilu moraju biti najmanje dve osobe – vozač i još najmanje jedan putnik.

Na pojedinim deonicama mogu se pojaviti i varijante poput „3+” ili „4+”, što znači da je za korišćenje trake potreban veći broj putnika.

Foto: Shutterstock

Svrha uvođenja ovakvih traka, poznatih i kao „Bus-VAO” trake (trake za vozila sa više putnika), jeste podsticanje zajedničke vožnje, odnosno deljenja prevoza. Time se smanjuje broj automobila na putevima, saobraćajne gužve, ali i emisija štetnih gasova u velikim gradovima.

Ko još sme da koristi ovu traku?

Pravila nisu ograničena samo na automobile u kojima se nalazi dovoljan broj putnika. Postoje i određeni izuzeci.

Ovom trakom, bez obzira na broj osoba u vozilu, mogu da se kreću:

Motocikli, jer zbog svojih dimenzija manje utiču na stvaranje gužvi.

Električni automobili i određena hibridna vozila sa oznakom nulte emisije.

Laka teretna vozila čija masa ne prelazi 3,5 tona.

Postoje i vozila koja ovu traku mogu da koriste čak i kada se u njima nalazi samo vozač:

Autobusi i taksi vozila.

Vozila hitnih službi tokom obavljanja zadataka.

Automobili koji prevoze osobe sa invaliditetom i imaju odgovarajuću oznaku. Automatski nadzor i kazne

Svaki vozač koji ignoriše znak S-15b i koristi posebnu traku bez ispunjavanja uslova, rizikuje novčanu kaznu od 200 evra. Nadležne službe u Španiji veoma ozbiljno kontrolišu poštovanje ovog pravila. Kontrola se vrši na dva načina – klasičnim patrolama saobraćajne policije, ali i savremenim sistemima za automatski nadzor.

Španija sve više ulaže u tehnologiju, pa je najavljeno postavljanje specijalizovanih kamera koje mogu precizno da detektuju broj putnika u vozilu u pokretu. Jedan od prvih takvih sistema biće instaliran već početkom 2026. godine na izuzetno prometnom auto-putu A-2, na deonici između Madrida i grada Alkala de Enares. Te kamere će automatski evidentirati prekršaje i slati kazne na adrese vlasnika vozila.

Širi evropski trend

Uvođenje traka za vozila sa više putnika nije isključivo španska inovacija, već deo šireg evropskog trenda čiji je cilj da saobraćaj u velikim gradovima učini održivijim. Sličan sistem već godinama uspešno funkcioniše u Francuskoj, gde se za označavanje ovih traka koristi znak sa belim rombom na plavoj podlozi.

Pored ovoga, Španija je nedavno uvela i čitav niz drugih saobraćajnih znakova. To uključuje znakove koji vozače upozoravaju na iznenadno smanjenje vidljivosti zbog magle ili jakih padavina, znakove koji izričito zabranjuju saobraćaj za sve popularnije električne trotinete na određenim područjima, kao i signalizaciju koja reguliše ulazak u zone niskih emisija.