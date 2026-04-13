Cene nekretnina u Hrvatskoj već godinama beleže konstantan rast, pa je mnogima, naročito mlađima, sve teže da dođu do sopstvenog doma. Stanovi u većim gradovima postali su nedostižni za veliki broj ljudi, zbog čega se sve više građana odlučuje za život u manjim sredinama gde su cene ipak pristupačnije. Ipak, među brojnim skupim ponudama širom Hrvatske, povremeno se pojavi i oglas koji privuče posebnu pažnju, što potvrđuje i jedan primer sa Fejsbuka.

Naime, pojavio se oglas kakav se retko sreće. U Fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Hrvatska" objavljena je ponuda za vikendicu površine 70 kvadrata stambenog prostora, koja poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu i u potpunosti je legalizovana. Kuća se nalazi na placu od 710 kvadrata, ima priključak na gradsku vodu i struju, dok je grejanje rešeno putem klime.

Okućnicu čini dvorište sa raznim voćkama, a sama nekretnina udaljena je oko 25 kilometara od Zagreba, u opštini Brckovljani, u vikend naselju Stančić Štakorovec.

Neverovatna cena

Ograđeno dvorište nudi prostor za parkiranje dva do tri automobila. Objekat se sastoji od podruma, prizemlja i potkrovlja, a svi delovi su uređeni i opremljeni za korišćenje. U sklopu kuće nalaze se kuhinja, dnevni boravak, kupatilo sa tuš kabinom i spavaća soba.

U podrumu su smeštene dve prostorije i dodatni toalet, dok je potkrovlje uređeno kao spavaonica. Prema rečima prodavca, objekat je građen u skladu sa standardima za ovu vrstu gradnje i poseduje sopstvenu septičku jamu sa odvodom niz padinu u šumu. Ipak, ono što najviše privlači pažnju jeste cena.

Za ovu nekretninu u blizini Zagreba potrebno je izdvojiti 70.000 evra, što je oko 1.000 evra po kvadratu stambenog prostora, uz uključenih 710 kvadrata zemljišta sa dvorištem i voćnjakom.

- Ako hoćeš mir, svež vazduh i beg od gradske gužve, ovo ti je ta prilika - navodi se u oglasu.