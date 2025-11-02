Slušaj vest

Džon Pol Geti (John Paul Getty) voleo je umetnost, žene i, iznad svega, novac. Toliko ga je voleo da su ljudi oko njega postajali potrošna roba, pa i njegova porodica. I dok je svet gledao u njegovo carstvo kao simbol uspeha, iza zatvorenih vrata odvijala se tragedija dostojna grčke drame.

Voleo novac više od ljudi

Džon Pol Geti bio je poznat po rečenici: "Ako znaš koliko novca imaš - nemaš dovoljno.“

Njegovo bogatstvo bilo je nesagledivo - ulagao je u naftu, umetnine, nekretnine širom sveta. Ali koliko je bio opsednut zaradom, toliko je bio emotivno hladan. U svom engleskom dvorcu Sutton Place, koji je pretvorio u tvrđavu, Geti je uveo sistem javnih telefona s kovanicama - čak ni gosti nisu mogli da telefoniraju besplatno.

Foto: AP

Svojih pet sinova tretirao je kao poslovne projekte, a ne kao porodicu. Bio je tvrd, osoran i uveren da previše ljubavi razara karakter. I dok je gomilao milijarde, tragedije su se nizale jedna za drugom.

Porodične rane

Njegov najstariji sin, Džordž Geti, bio je briljantan advokat, ali i čovek pod ogromnim pritiskom da opravda očevu veličinu. Godinama je tonuo u alkohol i depresiju. Godine 1973. izvršio je samoubistvo, ušavši u dnevnu sobu sa čašom viskija i nožem i prerezao sebi grlo pred očima porodice.

U oproštajnoj poruci pisalo je: "Umoran sam od borbe sa senkom svog oca."

Drugi sin, Gordon, živeo je u stalnoj napetosti sa ocem zbog poslovnih odluka, dok su Džin i Timoti imali probleme sa zavisnošću i mentalnim zdravljem. Timoti je umro kao dete od tumora na mozgu, a otac nije prisustvovao sahrani - "imao je poslovni sastanak koji nije mogao da odloži“.

Otmičari, uvo i odbijanje otkupa

Vrhunac porodične tragedije dogodio se 1973. godine, iste one u kojoj se ubio njegov sin Džordž. U Rimu je otet njegov unuk Džon Pol Geti III, sedamnaestogodišnji sin njegovog problematičnog naslednika Džona Pola Getija II. Mladić je bio boemski tinejdžer, poznat po provodima i druženju sa umetnicima.

Foto: Giuseppe Anastasi/AP

Kada je italijanska mafija poslala zahtev za otkup od 17 miliona dolara, starom Getiju je sve zvučalo kao podvala.

- Imam 14 unuka. Ako platim jednom, svi će biti oteti - rekao je hladno.

Prošlo je pet meseci mučenja i pregovora. Mafija je poslala pismo, a zatim i kutiju sa uhom otetog mladića, uz poruku:

"Ovo je znak da mislimo ozbiljno.“

Tek tada je Geti pristao da plati otkup - ali i tada hladno proračunato. Uplatio je 2,2 miliona dolara, tačno onoliko koliko je mogao da odbije od poreza. Ostatak je sinu dao kao pozajmicu, uz kamatu od 4%.

Unuk je na kraju oslobođen, ali trajno traumatizovan. Preživeo je fizičko i psihičko mučenje, a kasnije se odao alkoholu i drogama. Godine 1981. doživeo je moždano krvarenje i ostatak života proveo u invalidskim kolicima, sve do smrti 2011. godine.

Porodično prokletstvo i kraj dinastije

Džon Pol Geti umro je 1976. godine, sam u svojoj spavaćoj sobi, okružen umetninama i sefovima punim novca. Na pogrebu nije bilo njegove dece. Njegova porodica, rasuta po svetu, nastavila je da živi pod teretom njegovog imena.

Njegov praunuk Endrju Geti umro je 2015. godine u 47. godini, pronađen u kupatilu svoje vile u Los Anđelesu - otrovan mešavinom lekova i alkohola.

Danas se Getijevo carstvo održava kroz fondacije i muzeje, ali duh čoveka koji je sve pokrenuo i dalje lebdi kao senka.

"Bio je genije biznisa i emotivni invalid“, rekao je jednom njegov prijatelj. "Napravio je carstvo, ali izgubio sve što se ne može kupiti.“

Nasleđe hladnokrvnog milijardera

Prokletstvo porodice Geti nije misticizam, već posledica čoveka koji je novac stavio iznad ljubavi. Njegova hladnokrvnost bila je njegova religija, a pohlepa - nasledni greh.

Na njegovom nadgrobnom spomeniku stoji jednostavno ime: John Paul Getty. Ništa više. Bez epitafa, bez poruke. Kao da i posle smrti nije imao potrebu da ostavi išta osim - bogatstva.