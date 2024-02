MARKOVIĆI PRESELILI U AVLIJU VAJAT STAR 100 GODINA I POČELI BIZNIS: Sve rade sami, a njihovi gosti nikada kući ne idu praznih ruku

Goran i Jelena Marković iz sela Korbevac, kod Vranjske Banje, u vreme izolacije od korona virusa odlučili da počnu da se bave seoskim turizmom. Njihovo seosko turističko domaćinstvo koje je kategorisano sa tri zvezdice nosi naziv "Merak" i u njemu pored domaćih turista odmaraju i strani.

Da u periodu pandemije, pored pratećih poljoprivrednih poslova, nisu krenuli intenzivnije da sređuju svoje dvorište, Goran i Jelena, zasigurno ne bi došli tako brzo na ideju da krenu da se bave seoskim turizmom. Na ovu temu vraćali bi se uvek kad god bi zašli u neki deo dvorišta koji su hteli na poseban način da urede. Ovo pogotovo kada su se setili prastarog vajata u selu Goranovog dede koga su poželeli da prenesu u svoje dvorište. Tada su shvatili da imaju mnogo toga da ponude ljubiteljima seoskog turizma i počeli ozbiljno da prave plan kako da svoje zamisli realizuju u praksi. Otuda su uradili i projekat za izgradnju smeštajnih kapaciteta i pratećih objekata za ugodan boravak gostiju.

Tako sada ovo seosko turističko domaćinstvo koje nosi naziv "Merak", a koje je kategorisano sa tri zvezdice, ima dve smeštajne jedinice koje su opremljene kuhinjom, kupatilom i prostorijom za posluživanje hrane i pića. Domaćini su se posebno potrudili oko sređivanja dvorišta. Do njega se od asfaltnog puta stiže kaldrmom napravljenom od belog kamena iz vranjskog kraja, a koja goste vodi kroz drveni lavirint do soba koje su rezervisali.

Odatle se pruža predivan pogled na bazen i drvene klupe za sedenje ispod krošnje velikog oraha. Da je ovo mesto pravi raj za uživanje shvate čim bace pogled na vajat star sto godina koga su Markovići preneli iz sela Nesvrte, a u kome polako obogaćuju svoju muzejsku postavku starih alata koji su se nekada koristili u poljoprivredi i zanatskim radionicama u njihovom kraju. U drugom 32 godine mlađem vajatu gosti rado odsedaju, dok na predivnoj terasi trećeg, staroj 50 godina, ručavaju, ispijaju kafu i piće dok čitaju neko zanimljivo štivo.

Gosti rado odsedaju u vajatu

- Dešava nam se da gosti koji su rezervisali sobu preko bukinga odustanu od nje kada vide da mogu da odsednu i u ovom starom vajatu. U njemu rado borave ljudi starije generacije, za razliku od mlađih koji vole da budu ušuškani u sobi modernog tipa - priča Marković.

SPECIJALITETI U skladu sa tim oni su uredili i svoj restoran gde su jedan deo sale namenili gostima starije populacije, a drugi mladima. I jelovnik su prilagodili zahtevima svojih gostiju. Za pripremanje većine jela koriste namernice koje prozvode na svom imanju, ali i one koje kupuju od svojih komšija, pa tako njihovi gosti imaju priliku da uživaju u vrhunski pripremljenim pitama, počevši od sukane banice, zeljanice, samse… do punjenih paprika, sarmi, gulaša pripremljenih sa raznim vrstama mesa, domaćih čorbi i supa, pa sve do domaćeg hleba.

Jelovnik sa domaćim jelima

- Jela sprema supruga Jelena, koja je završila Tehnološki fakultet, uz pomoć moje majke koja ima ogromno uskustvo u mesenju domaćeg hleba i pita. Uz slana jela obavezno se nađe i pregršt raznoraznih sitnih kolača koji redovno izmame zalogaj više kod naših gostiju, na naše veliko zadovoljstvo - kaže naš sagovornik.

Vaučeri pun pogodak

O svojim gostima porodica Marković brine sama. Oni složno rade i na svom imanju gde na dva hektara zemlje proizvode voće i povrće. Od voća najviše proizvode kompote, sokove, likere, rakiju i vino. Ova domaća pića su redovno i na meniju njihovih gostiju, a kada pođu kući domaćini im obavezno spakuju po neki svoj proizvod na poklon. Markovićima najviše gostiju dolazi iz Beograda, Sombora, Niša, Leskovca… Kod njih gosti treću godinu za redom mogu da odmaraju i pomoću vaučera.

- Država je sa vaučerima napravila pun pogodak. To se pogotovo pozitivno odrazilo na nas koji se bavimo ruralnim turizmom - ističe Goran i naglašava da im se znatno povećao broj gostiju otkako oni mogu da rezervišu smešaj preko bukinga pa su tako imali priliku da ugoste turiste iz Rumunije, Poljske, Češke…koji su bili na proputovanju kroz našu zemlju.

Gosti im se stalno vraćaju

Zbog kvalitetne ponude mnogi gosti im se svake godine vraćaju. Među njima su i gosti iz Niša koje su imali priliku prve da ugoste.

- Kada su došli mi smo još uvek bili u izgradnji. Iako smo bili u velikim obavezama srdačno smo ih dočekali i lepo ugostili. Videvši šta želimo sve da napravimo oni su se u jednom trenutku uključili u neke naše aktivnosti sa namerom da nam pomognu - priča Goran ističući da mnogi gosti požele da obiđu poljoprivredne kulture koje uzgaja na svom imanju i da im uvek izađe u susret.

Onima pak, koji žele da odmor provedu u šetnji krajem on obavezno preporuči staze za pešačenje kroz obližnju šumu i pored reke koja se uliva u Južnu Moravu. Svojim gostima iznajmljuje i bicikle za vožnju biciklističkom stazom.

Uskoro i restoran

- Gostima toplo preporučim i odlazak na planinu Besna kobila, Vlasinsko jezero, Manastir Prohor Pčinjski, obilazak Vranjske banje, Ruskog spomenika, hrama Usepenja Presvete Bogorodice... i mnogo, mnogo toga još - navodi Goran i ističe da sve ovo što radi, radi zbog svoje dece sa željom da nastave da nadograđuju ono što je on započeo. A dok se to ne dogodi on će polako uz njihovu pomoć da realizuje sve ono što je zacrtao.

Najpre će da završi izgradnju i opremanje kamene kućice, a planira i da u stalan rad pusti i izgrađeni restoran koji se nalazi u sklopu njegovog turističkog domaćinstva.

