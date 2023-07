KAD SVE STAVI NA PAPIR, ISPLATI SE! Miroslavu ide odlično, proda do poslednje! Ni škola, ni diploma, a u džep stavi 5.000€ čisto

Kad bismo sve stavili na papir i sračunali, opet bi se sve isplatilo. Kad sračunate, uzećemo samo koncentrat, 100 kila dođe 120 bosanskih maraka, njima treba 6 tona, to je 7.000 maraka i što ih ja platio tri, to je 10.000. Da bi proizveli dve tone, ja dobijem, znači, 18.000-19.000 maraka, znači opet sam dobar... Znači da sve kupiš, da im kupuješ hranu, da samo hraniš ćurane, isplati se - kaže Miroslav Miloš iz Bugojna koji već čitavu deceniju proizvodi i prodaje ćurke i ćurane.

Sve što proizvede, to i proda i smatra da je ovo najbolji mali biznis. On je penzioner i uz tu penziju još i odlično zarađuje. Dodaje i da ih hrani triput dnevno, ujutru mu jedu najviše, a uveče piju vodu i malo kljucaju. Bitno je da ne ogladne jer ako se to desi - gotove su, objašnjava on. Inače, meša im koncentrat sa domaćom hranom.

foto: Printscreen/Youtube Srećko Stipović

- Svake godine kupim 200-220 komada ćurki i sve prodam... Sve ode - kaže Miroslav i dodaje: Pogotovo zimi što ljudi uzimaju za sušenje ćurećeg mesa.

A kad se među sobom tuku, pospe ih bebi puderom da sve imaju isti miris da ih ne uhvati kanibalizam!

Na pitanje jesu li velika ulaganja u taj njegov biznis, on kaže da treba imati dosta dubok džep i da ćure staro 35 dana nabavlja po ceni od 15 bosanskih maraka po komadu što je 7,5 evra. Da bi dostigle 10 kila težine, pojedu po 30 kg hrane, odnosno 100 ćurki pojedu tri tone hrane, a 200 ih pojede šest tona.

Sa šest tona hrane proizvede dve tone mesa, ali pošto mu ćurke dobace i po 15kg, ode mu i više hrane. Koncentrat kupuje, kukuruz i pšenicu seje i to ima svoje, kad ponestane i to kupi.

Jedan je od retkih proizvođača čurećeg mesa u središnjoj Bosni. Ove godine uzgojiće će više od 200 komada i kad pokrije sve troškove ostaće mu prema njegovoj računici 5.000 evra čistog novca, u džepu.

Uz njegovu pristojnu penziju, malo posla i brige za ptice to je veoma dobra zarada, zabeležio je priču Srećko Stipović koji Bosnom, uzduž i popreko, traga za vrednim ljudima i njihovim pričama.

Za početnike, kaže, odličan mali biznis.

- Posao je od ustajanja do uveče, njima treba da je provetreno, čisto, sređeno... Jedu kukuruz, koncentrat, pšenicu, ječam, a i lako se uznemire na viku i galamu...

Navikle su na moj glas, ja im ujutru kažem, javim im se "tice moje" a kad je neko sa strane, uznemire se. Ne podnose duvan nikako, ali ni alkohol kao ni zvono mobilnog - kaže Miroslav koji kad radi oko njih ne nosi mobilni.

Kurir.rs/Youtube Srećko Stipović