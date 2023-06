RADOJU SINULA IDEJA, SESTRE POSLUŠALE I SAD SU GAZDE U SELU! Svi inženjeri a od imanja punog goveda i ovaca nikao turistički raj

Mladi inženjer Radoje, iz zaseoka Miloševići na Šavniku, ali i njegove tri sestre - dve bliznakinje i još jedna, svi su fakultetski obrazovani - inženjeri.

Radoje i jedna sestra građevinski, a druge dve - bliznakinje poljoprivredni, od toga jedna i magistar sa diplomom iz Budimpešte.

I pored fakultetskih diploma vukla ih je želja da se vrate selu pa je Radoje došao na ideju o porodičnom biznisu - leti turističkom, a cele godine poljoprivrednom!

Radoje predložio, sestre poslušale i posle mukotrpnog početka razradio se na planini neverovatan biznis!

Iako su porodica puna diploma njihovo imanje u zaseoku Miloševići puno je ovaca, koza, goveda bez kojih nema života jer prave svoj domaći sir i suše meso, neophodno za restoran u kojem služe svoje goste, turiste koji dolaze iz čitavog sveta.

Radoje drži i konje jer stranci, kaže, vole da jašu stazama koje je osmislio i uživaju u tome. Mladi gazda dodaje i da svu tu stoku drže i zbog sebe jer cela porodica sa sve roditeljima tokom cele godine živi na selu i od toga se hrani.

Radojev otac Rajko, za kog sin kaže da su ga najviše opteretili jer je glavni za sve oko stoke i bašte u kojoj gaje luk, krompir i sve drugo što im treba za sebe i turiste, veli da mu ništa nije teško, samo kad su deca srećna.

On i njegova žena dodaju da su zadovoljni što su decu iškolovali, izveli ih na pravi put, a srećan je i kad su mu gosti zadovoljni jer dolaze znajući da je kod Backovića sve domaće - od hrane, izvorske vode, preko povrća, sokova i rakije. Rajko otkriva i da mnogi turisti traže da probaju da pomuzu kravu ili ovcu, da vide kako se to radi...

Inače, Backovići su imanje u Miloševićima kupili, rodom nisu odatle od davnina, a na njemu su podigli 9 kućica u koje stane pedesetak gostiju.

Otac je zadužen za najteži deo, oko stoke, bašte i imanja, a ostatak familije oko kuhinje, restorana, gostiju, čišćenja bungalova...

Sestra Milica kaže da im turisti dolaze od maja do oktobra, a kad to prođe celu zimu se radi da se spremi sve što treba za sledeću sezonu. Milica je vredna, ona i njena sestra ustaju rano, onda se zamesi hleb, pite, priganice ali kaže da su mama, tata i brat ipak ti koji vuku najviše a da su one zadužene više da sve to ulepšaju i predstave turistima koji vole da vide kako se to domaćinski živi na selu.

Radoje kaže i da su hteli da pokažu i dokažu da je život na selu moguć i da se isplati, nije lako, dosta se radi, ali mladi na selu imaju šanse za dobar život.

