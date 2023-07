Topola – Ove godine prve jagode su na našem tržištu imale cenu od oko 500 dinara za kilogram, međutim sa pristizanjem sve većih količina cena je polako padala.

Takođe, česte padavine u vreme berbe značajno su uticale na kvalitet jagode na otvorenom što je dovelo do toga da se veće količine ovih plodova prerade. Pored džema i likera na jednom imanju u selu Zagorica potekla je i rakija od ovog voća koja je prema rečima našeg sagovornika fantastičnog ukusa.

- Ove godine imao sam malo veću količinu jagoda, a zbog uvoza ovog voća cena je brzo počela da pada i odlučio sam da neku količinu sameljem za rakiju. Odradio sam pripremu kao za dunju ili kajsiju, dodao enzime, kvasac i hranu za kvasce. Dobijena rakija je po meni izvanredna, prijatne veoma intenzivne arome, bez negativnih ukusa, kiseline“, otkriva Dragan Jovanović.

foto: RINA

Kako se rakija od jagoda retko pravi, ali i izuzetnog je kvaliteta, ovaj domaćin iz Zagorice kaže da i cena ovog pića mora biti visoka. Upravo zbog toga se i ne očekuje da će biti mnogo zainteresovanih kupaca.

- Za jedan kazan kljuka potrebno je 120 kilograma jagoda plus enzimi, kvasac za voćne rakije i hrana za kvasce. Kad to pretvorimo u novac dolazi se do cifre od oko 400 evra po jednom kazanu, prosečno mi je po kazanu izlazilo oko osam litara rakije od 18 gradi. Računica je prosta, mene košta 50 evra litar“, naglašava Dragan.

On dodaje da je rakiju mogao ispeći i na drugi način, uz dodatak oko 20 kilograma šećera po kazanu, čime bi povećao litražu dobijene rakije ali bi smanjio kvalitet. Kako kaže, želeo je da poradi na kvalitetu a ne na kvantitetu.

Kurir.rs/RINA