Podnosioci zahteva za američku vizu ubuduće će morati da potvrde da se ne plaše progona u svojim matičnim zemljama, što je deo nastojanja Trampove administracije da dodatno ograniči ulazak potencijalnih tražilaca azila u zemlju.

Novo pravilo, izneseno u diplomatskoj depeši upućenoj svim ambasadama i konzulatima ove nedelje, nadovezuje se na niz sveobuhvatnih promena koje su izmenile i ograničile imigracionu politiku SAD, piše CNN.

Dva ključna pitanja

Direktiva Stejt departmenta nalaže konzularnim službenicima da podnosiocima zahteva za neuseljeničke vize postave dva pitanja:

"Da li ste doživeli štetu ili zlostavljanje u zemlji svog državljanstva ili poslednjeg uobičajenog boravišta?"

"Da li se plašite da ćete doživeti štetu ili zlostavljanje po povratku u zemlju svog državljanstva ili stalnog boravišta?"

Kako se navodi u depeši, "podnosioci zahteva za vizu moraju usmeno da odgovore sa 'ne' na oba pitanja kako bi konzularni službenik mogao da nastavi sa postupkom izdavanja vize".

Ova mera se odnosi na one koji traže neuseljeničke vize, što uključuje turiste, studente i privremene radnike. Administracija je već pojačala provere za podnosioce zahteva za studentske vize i privremeno je obustavila odlučivanje o imigracionim zahtevima kako bi osigurala da ispunjavaju nove smernice za bezbednosne provere, navodi izvor upoznat sa situacijom. U januaru su Sjedinjene Države takođe obustavile obradu useljeničkih viza za 75 zemalja.

Stejt department: Sprečavamo zloupotrebu sistema

U depeši, o kojoj je prvi izvestio Vašington post (The Washington Post), stoji da „konzularni službenici moraju da spreče zloupotrebu imigracionog sistema od strane podnosilaca zahteva za vizu koji lažno prikazuju svrhu svog putovanja, uključujući i one koji pokušavaju da dobiju neuseljeničku vizu sa namerom da po dolasku u Sjedinjene Države zatraže azil”. Portparol Stejt departmenta izjavio je da su „konzularni službenici prva linija odbrane američke nacionalne bezbednosti” i napomenuo da ministarstvo „koristi sve dostupne alate i resurse kako bi utvrdilo da li svaki podnosilac zahteva za vizu ispunjava uslove prema američkom zakonu”.

Da bi osoba mogla da zatraži azil, mora biti fizički prisutna u SAD i da beži od političkog, rasnog ili verskog progona u svojoj domovini. Kamil Makler (Camille Mackler), savetnica za imigracionu politiku, izjavila je za CNN da će nova direktiva „dovesti ljude u zaista teške, grozne situacije u kojima će morati da donose odluke koje u krajnjoj liniji utiču na bezbednost njih i njihovih porodica”.

- Takođe, mislim da ovo gura ljude na nesigurne puteve i rute jer, ako morate da odete, otići ćete i učiniti sve što je potrebno da u tome uspete - rekla je ona.