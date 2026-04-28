DELTA IRON: NOVI SAD DOBIJA NAJSAVREMENIJI I NAJODRŽIVIJI POSLOVNI KOMPLEKS U REGIONU
Izgradnja poslovnog kompleksa Delta Iron u Novom Sadu napreduje planiranom dinamikom, čime ovaj projekat sve jasnije potvrđuje svoju poziciju jednog od najznačajnijih i najodrživijih poslovnih poduhvata u regionu.
Reč je o investiciji vrednoj više od 90 miliona evra, koja obuhvata ukupno 46.000 m² savremenog prostora, od čega je oko 40.000 m² namenjeno zakupcima. Delta Iron postavlja nove standarde u načinu na koji se poslovni prostori projektuju i koriste, kroz kombinaciju vrhunske arhitekture, održivosti i funkcionalnosti.
Kompleks se razvija u skladu sa najvišim LEED Platinum standardima i integriše napredna održiva rešenja, uključujući više od 4.700 solarnih panela i geotermalne sisteme, čime obezbeđuje do 60% energetske samoodrživosti.
Arhitektonski koncept četiri međusobno povezane lamele, organizovane oko centralnog zelenog atrijuma, kreira moderno poslovno okruženje koje podstiče saradnju, fleksibilnost i kvalitet rada. Uz kancelarijske prostore, kompleks obuhvata i razvijenu ponudu pratećih sadržaja – restorane, retail zonu, fitness i prostore za profesionalni razvoj.
„Radovi na Delta Iron kompleksu napreduju planiranom dinamikom i očekujemo da budu završeni do kraja prve polovine godine, prve dve faze projekta koje obuhvataju preko 20.000 m² ukupne površine. Već od jeseni ove godine radujemo se radu u punom kapacitetu zajedno sa našim partnerima i zakupcima, čime Novi Sad dobija poslovni prostor u skladu sa najvišim evropskim standardima“, izjavio je Goran Filipović, senior inženjer Delta Real Estate-a.
Veliko interesovanje tržišta prati dinamiku izgradnje, a već sada je izvesno da Delta Iron privlači kompanije koje traže više od standardnog kancelarijskog prostora.
„Interesovanje zakupaca raste paralelno sa napretkom projekta, a posebno nas raduje što već u ovoj fazi imamo jednog velikog regionalnog igrača poput kompanije We Share. To jasno potvrđuje da tržište prepoznaje kvalitet i da je pravo vreme za projekte koji postavljaju nove standarde poslovanja“, izjavio je Miloš Grdinić, direktor sektora za razvoj i upravljanje imovinom u Delta Real Estate-u.
Dolazak kompanije We Share, jednog od vodećih pružalaca fleksibilnih kancelarijskih prostora u regionu, dodatno potvrđuje pravac u kome se tržište razvija, ka fleksibilnim, održivim i premium poslovnim rešenjima. Aćim Leon Pantelić, suvlasnik kompanije We Share, istakao je da su Delta Iron prepoznali kao prostor koji u potpunosti odgovara potrebama savremenih kompanija, od fleksibilnosti do kvaliteta radnog okruženja.
Završetak projekta planiran je tokom 2026. godine, kada će Delta Ironu punom kapacitetu zaživeti kao nova poslovna zona Novog Sada i jedno od najpoželjnijih mesta za razvoj savremenog biznisa u regionu.
