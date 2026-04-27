Lawa Group donirala trim stazu u Bloku 6: Prvi investitor koji ulaže u zajednicu
Kompanija Lawa donirala je novu trim stazu stanovnicima Ozone Residence i svim komšijama iz Bloka 6, nastavljajući svoj niz inicijativa usmerenih ka unapređenju kvaliteta života u ovom delu Novog Beograda.
Pored kvaliteta života, svakom investicijom u kraj raste i vrednost nekretnine - za postojeće i buduće stanare.
Nakon prethodne donacije parka, više akcija sadnje, kao i zajedničke sadnje sa kupcima, nova trim staza predstavlja još jedan korak u pravcu stvaranja zdravijeg, zelenijeg i humanijeg okruženja za život.
Ovo nije samo još jedan sadržaj u prostoru, već simbol odnosa prema zajednici koji podrazumeva da investitor iza sebe ostavi nešto vredno, trajno i korisno svima.
„Verujemo da prava vrednost jednog projekta nije samo u izgradnji stambenog prostora, već i u tome koliko doprinosi ljudima koji tu žive. Donacijom trim staze želeli smo da stanarima Ozone Residence, ali i svim komšijama iz Bloka 6, pružimo prostor za rekreaciju, zdrav život i svakodnevni boravak u prirodi”, kažu u Lawa Group.
Lawa Group je među prvim investitorima koji su odlučili da zajednici poklone sadržaj koji nije namenjen samo njihovim zgradama, već svima koji žive u ovom kraju.
Za stanare Ozone Residence i za čitav Blok 6, trim staza je zato mnogo više od mesta za rekreaciju. Ona je potvrda da se prave vrednosti prepoznaju u delima. Da se zajednica gradi pažnjom. I da se najbolje investicije ne mere samo kvadratima, već tragom koji ostavljaju u životima ljudi.
Promo