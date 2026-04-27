Kompanija Lawa donirala je novu trim stazu stanovnicima Ozone Residence i svim komšijama iz Bloka 6, nastavljajući svoj niz inicijativa usmerenih ka unapređenju kvaliteta života u ovom delu Novog Beograda.

Pored kvaliteta života, svakom investicijom u kraj raste i vrednost nekretnine - za postojeće i buduće stanare.

Nakon prethodne donacije parka, više akcija sadnje, kao i zajedničke sadnje sa kupcima, nova trim staza predstavlja još jedan korak u pravcu stvaranja zdravijeg, zelenijeg i humanijeg okruženja za život.

Ovo nije samo još jedan sadržaj u prostoru, već simbol odnosa prema zajednici koji podrazumeva da investitor iza sebe ostavi nešto vredno, trajno i korisno svima.