Prvi Eko-festival „Naša planeta – naš dom“, organizovan u okviru projekta „Zasadi drvo“, koji kompanija WMG razvija od 2019. godine, okupio je građane, porodice i najmlađe povodom Dana planete Zemlje.

Edukativnim, kreativnim i interaktivnim sadržajima festival je bio usmeren na podsticanje aktivnijeg uključivanja u očuvanje životne sredine i jačanje svesti o značaju prirode u svakodnevnom životu.

U okviru festivala održan je stručni panel „Šume i klima – rešenja za otpornu budućnost“, koji je okupio predstavnike struke, institucija i međunarodnih organizacija. Učesnici panela bili su dr Marko Marinković iz JP „Vojvodinašume“, Predrag Jović iz Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), master inž.šumarstva Boris Ivanović iz PD „Srbijašume d.o.o.“, kao i doc. dr Tomica Mišljenović iz Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Panel je moderirala dr Snežana Belanović Simić, prodekanka za nauku i međunarodnu saradnju Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Tokom diskusije otvorena su ključna pitanja o ulozi šuma u klimatskim promenama, njihovom značaju za očuvanje biodiverziteta i prirodnih resursa, kao i o savremenim pristupima pošumljavanju i upravljanju šumama u cilju njihove dugoročne otpornosti.

Program festivala obuhvatio je raznovrsne sadržaje namenjene deci i njihovim porodicama – od nastupa dečjeg hora i pozorišne predstave do interaktivnih edukativnih segmenata i naučnih eksperimenata, kroz koje su najmlađi na zanimljiv i pristupačan način mogli da saznaju više o prirodi i značaju njenog očuvanja. Istovremeno, posetioci su imali priliku da učestvuju u vođenim turama kroz Botaničku baštu „Jevremovac“ i edukativnim i kreativnim radionicama, u kojima su mogli da upoznaju različite biljne vrste, obiđu staklenik i saznaju više o funkcionisanju gradskih ekosistema.

„Eko-festival predstavlja nastavak aktivnosti projekta „Zasadi drvo“, kroz koji WMG već sedam godina sistemski radi na sadnji, edukaciji i povezivanju zajednice. Do danas je u okviru projekta posađeno više od 1.200.000 sadnica širom Srbije, a realizovano je i više od 45 edukativnih radionica za decu. Kao društveno odgovorna kompanija, pristupamo ovim temama kroz konkretne inicijative i partnerstva, s ciljem da doprinesemo dugoročnim promenama u načinu na koji se odnosimo prema životnoj sredini. Tako želimo da dodatno ojačamo ulogu zajednice u stvaranju održivijeg i kvalitetnijeg životnog prostora“, izjavila je Anita Mikulić menadžerka korporativnih komunikacija kompanije WMG.

Veliku podršku realizaciji festivala pružili su partneri – Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), u okviru projekta „Jačanje otpornosti srpskih šuma radi obezbeđivanja energetske sigurnosti najugroženijih, uz doprinos njihovim sredstvima za život i sekvestraciji ugljenika (FOREST Invest)“, JP „Vojvodinašume“, kao i kompanije MPC Properties i UNIQA osiguranje. Festival je održan u Botaničkoj bašti „Jevremovac“, koja je bila domaćin ovog događaja.