Univerexport nastavlja tradiciju podrške sportu i lokalnoj zajednici
Kompanija Univerexport i ove godine se pridružuje podršci jednoj od najznačajnijih sportsko-rekreativnih manifestacija u regionu – 49. izdanju Fruškogorskog maratona, koje će se održati na Fruškoj gori ovog vikenda.
Nakon prošlogodišnjeg učešća, Univerexport nastavlja podršku događaju koji sa tradicijom dugom gotovo pola veka svake godine okuplja hiljade učesnika svih generacija – od rekreativaca do iskusnih planinara i sportista i na taj način promoviše stil života koji obuhvata odgovornost, zajedništvo i brigu o zdravlju
Dodatnu vrednost ovogodišnjem učešću daje i činjenica da će deo zaposlenih u kompaniji Univerexport aktivno učestvovati na maratonu, potvrđujući posvećenost kompanije promociji zdravih navika i u okviru sopstvenog tima.
„Fruškogorski maraton je mnogo više od sportskog događaja – to je simbol tradicije, istrajnosti i ljubavi prema prirodi. Drago nam je što i ove godine nastavljamo saradnju sa manifestacijom koja okuplja ljude oko pravih vrednosti“, poručuju iz kompanije Univerexport.
Učešće u ovom događaju deo je šire strategije kompanije usmerene ka kontinuiranoj podršci projektima koji doprinose razvoju lokalne zajednice, sa akcentom na vrednostima koje u fokus stavljaju važnost zajedništva i zdrav stil života.
