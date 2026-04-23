Plenarnim sastankom, koji je danas održan u Narodnoj banci Srbije, počeli su zvanični razgovori predstavnika Republike Srbije s misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Delegaciju Republike Srbije predvodi Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije i guverner Republike Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu.

U razgovorima je učestvovao i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali sa saradnicima, kao i predstavnik Ministarstva privrede.

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Anet Kjobe, boraviće u Beogradu do 5. maja.

Razgovori se održavaju povodom trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa podržanog aktuelnim Instrumentom za koordinaciju politike, koji je Međunarodni monetarni fond odobrio Republici Srbiji 9. decembra 2024.

Tokom razgovora biće razmotrena najnovija makroekonomska kretanja, ekonomski izgledi i rizici, kao i ključna pitanja u vezi sa realizacijom programa i napretkom u sprovođenju reformi.

Prvo i drugo razmatranje sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa okončani su u junu i decembru 2025. odlukama Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda o njihovom uspešnom završetku.

Instrument za koordinaciju politike je savetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i koje sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku.