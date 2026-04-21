Beogradu će se 23. i 24. aprila u prostoru "Cineplexx Ušće" održati 12. po redu Belgrade Youth Fair, najveći karijerni događaj za mlade u regionu. Mladi će i ove godine imati priliku da se povežu sa mnogobrojnim poslodavcima i tako sebi obezbede praksu ili zaposlenje, ali i steknu mnoga znanja za koja će dobiti besplatan sertifikat. Program će trajati od 10 do 16 časova, a činiće ga sajamski i konferencijski deo.

Šta očekuje posetioce?

Cilj ove manifestacije je direktno povezivanje mladih sa vodećim kompanijama i institucijama. U okviru besplatnih predavanja, radionica i edukacija, učesnici će moći da prošire svoja znanja iz različitih sfera i čuju kako izgleda rad u najuspešnijim timovima u regionu.

Sve koji posete događaj očekuju:
• Sajam praksi i poslova sa mnogobrojnim mogućnosti za praksu ili posao kod najboljih poslodavaca u Srbiji
• Velika konferencija
• Simulacije razgovora za posao.
• CV klinika (saveti za pisanje biografije)
• Lični karijerni savetnik
• Profesionalno fotografisanje za CV.
• I još dosta aktivnosti

Foto: Belgrade Youth Fair

"Nakon prošlogodišnjeg velikog uspeha, nastavljamo sa još većim entuzijazmom. Ostajemo na jednoj od najpopularnijih lokacija za mlade, u Cineplexx Ušću, gde ćemo organizovati veliku konferenciju sa direktorima najvećih kompanija i uspešnim ljudima iz modernog biznisa. Na sajamskom delu, posetioci će imati priliku da direktno upoznaju menadžere za zapošljavanje i konkurišu za brojne programe praksi i poslova ali i učestvuju na brojnim karijernim aktivnostima", istakao je Miloš Čevizović, direktor projekta.

Ključne teme i učesnici

Neke od tema konferencijskog dela koje će voditi vrhunski stručnjaci biće:
• Saveti direktora velikih kompanija za mlade.
• Kako izabrati karijeru posle fakulteta i kako izgleda prvi dan na poslu.
• Karijerni put uspešnih ljudi i karijere budućnosti.
• Kako AI menja poslove
• Marketing, HR trendovi, biznis i informacione tehnologije.

Kako se prijaviti?

Svi mladi koji traže posao, praksu ili žele karijerno da napreduju, mogu se već sada besplatno prijaviti i poslati svoju biografiju putem sajta: www.youthfair.rs/prijavi-se/.

