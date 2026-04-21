Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović učestvovala je danas na ministarskom panelu u okviru Berlinskog procesa pod nazivom „Osnaživanje lidera, privlačenje talenata za javnu upravu u izazovnim vremenima i državna služba spremna za Evropu: profesionalna, digitalna i agilna“.

Tom prilikom, ministarka Paunović istakla je da je reforma javne uprave jedan od ključnih prioriteta u procesu pristupanja Evropskoj uniji i naglasila da bez efikasne i odgovorne administracije koja je usmerena na građane nema ni uspešnih reformi u drugim oblastima.

Paunovićeva je poručila da javna uprava mora da bude servis građana, temelj otpornosti društva i pokretač razvoja, a da bi to postigla, mora biti profesionalna, digitalna i agilna.

Ministarka je naglasila da Srbija posebnu pažnju posvećuje ulaganju u ljudske resurse, razvoju kompetencija državnih službenika i jačanju liderstva u upravi.

Kako je navela, kroz sistem stručnog usavršavanja i rad Nacionalne akademije za javnu upravu službenicima su dostupni brojni programi koji doprinose njihovom profesionalnom razvoju.

Posebno je ukazala na značaj privlačenja mladih talenata u javnu upravu, ističući da se već pet godina uspešno realizuju programi studentske stručne prakse, u koje je samo u tekućoj akademskoj godini uključeno oko 1.500 studenata u više od 140 organa uprave.

Govoreći o modernizaciji usluga, ministarka Paunović je istakla da je digitalna transformacija jedan od najznačajnijih rezultata reforme javne uprave u Srbiji.

Prema najnovijem izveštaju Svetske banke, Srbija je druga u Evropi i šesta u svetu po nivou razvijenosti digitalne uprave, što predstavlja snažnu potvrdu da smo na pravom putu, naglasila je ona.

Ministarka je dodala da više od polovine punoletnih građana Srbije koristi Portal eUprava, kao i da je zahvaljujući digitalizaciji do sada izbegnuto više od 350 miliona sati čekanja na šalterima.

Ona je istakla i značaj uključivanja građana u dalji razvoj usluga, kroz mogućnost da sami predlažu koje administrativne postupke je potrebno digitalizovati.

Ministarka Paunović je na kraju poručila da će Srbija nastaviti da gradi modernu javnu upravu, u skladu sa standardima Evropske unije, uz jačanje regionalne saradnje i razmenu iskustava.