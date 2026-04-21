Program obuhvata i scenski sadržaj za najmlađe, uključujući pozorišnu predstavu, dečje muzičke nastupe i naučni šou, dok će paralelno biti organizovane radionice i aktivnosti na otvorenom koje podstiču učenje kroz igru i neposredno iskustvo u prirodi.

Festival će biti održan u subotu, 25. aprila, u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ u Beogradu i namenjen je deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, kao i njihovim roditeljima. Kroz celodnevni program posetioci će imati priliku da učestvuju u edukativnim radionicama, interaktivnim sadržajima i vođenim turama, osmišljenim s ciljem da približe značaj očuvanja prirode i ulogu zelenila u savremenom urbanom okruženju.

Poseban segment festivala biće stručni panel „Šume i klima – rešenja za otpornu budućnost“, koji će okupiti predstavnike institucija, struke i međunarodnih organizacija, s fokusom na ulogu šuma u borbi protiv klimatskih promena, održivo upravljanje prirodnim resursima i značaj saradnje različitih sektora u očuvanju životne sredine.

Projekat „Zasadi drvo“ tokom sedam ciklusa kontinuirano beleži rast i razvoj, a do danas je u Srbiji posađeno više od 1.200.000 sadnica širom zemlje. Pored masovnih akcija pošumljavanja, projekat uvodi i savremene pristupe ozelenjavanju, među kojima se izdvaja i sadnja prve Miyawaki šume u Srbiji – modela koji omogućava brži razvoj gustih i samoodrživih šumskih zajednica, posebno značajnih za urbane sredine.

Realizaciju Eko festivala „Naša planeta – naš dom“ podržali su partneri Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) u okviru projekta “Forest Invest”, MPC Properties i UNIQA osiguranje.

Projekat „Zasadi drvo“ pokrenula je kompanija WMG uz podršku WMG fondacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za šume, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, PD „Srbijašume d.o.o.“, JP „Vojvodinašume“, Pokreta gorana Srbije, Privredne komore Srbije, Botaničke bašte „Jevremovac“, Biološkog fakulteta, Šumarskog fakulteta u Beogradu, Šumarske škole Kraljevo, Zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Instituta za šumarstvo i JKP „Zelenilo Beograd“, a u ovom ciklusu pridružili su se i Institut za nizijsko šumarstvo Novi Sad, Nemačko-srpska privredna komora, kompanija „Savacoop“, JYSK, kompanija „Vukmirović“ i Fondacija „Vukan“.