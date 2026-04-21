Poznata poslovica kaže: „Najbolje vreme da se posadi drvo bilo je pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada.” Isto važi i za štednju, jer je ona faktor sa kojim možemo mirno da planiramo svoju budućnost i bez stresa se suočimo sa neočekivanim dešavanjima. Baš zato, iz AikBank poručuju da je danas pravo vreme da počnete da štedite na način koji vama odgovara.

AikBank, najveća domaća privatna banka, je prvi izbor građana kada su u pitanju oročeni depoziti, pokazuju rezultati PwC studije poređenja komercijalnih performansi banaka i u ovoj banci se čuva 1,36 miliona evra oročenih depozita. Svoju lidersku poziciju u štednji, ova banka je gradila stručnošću i pouzdanošću, a sada pristup klijentima podiže na novi nivo kroz personalizovan pristup štednji.

Na sajtu banke, svako od nas može da pronađe model za štednju baš po svojoj meri, na osnovu odgovora na par jednostavnih pitanja. Bilo da već imate neku ušteđenu sumu ili tek počinjete sa štednjom, bilo da želite da čuvate novac u devizama ili u dinarima na koje su trenutno povoljnije kamate, AikBank ima ponudu za vas.

Na vama je da realno sagledate svoje mogućnosti i da postavite sebi finansijski cilj na čijem ostvarenju će vam AikBank biti pouzdan partner.

Šta treba da imate na umu kada počinjete sa štednjom

Svaki iznos je dobar iznos za štednju Najveća zabluda je da štednja počinje sa već prikupljenim hiljadama evra, a u stvari, štednja počinje od svakih 200 dinara koje svakog dana potrošimo na stvari koje nam realno nisu potrebne. Ti sitni iznosi koje ćemo svakog meseca stavljati u svoj fond na račun u mBanking aplika će se vremenom povećavati i tih 3.000 dinara koje ovog meseca ne potrošite a da ni sami ne znate na šta, do kraja godine su skoro 30.000 dinara, što već nije sitniš, već ozbiljna podrška kućnom budžetu.

Fokus na čuvanju novca od trošenja Kamate su važne jer omogućavaju da štednja raste, ali štednja ima još jednu, možda čak i važniju funkciju: disciplinu za čuvanje novca. Kada novac sklonite na štedni račun, bilo da je u pitanju štednja po viđenju ili oročavanje, vi ga zapravo čuvate od sopstvene impulsivnosti. Štednja je u tom smislu vaša sigurnosna mreža koja vam pomaže da ne potrošite celu platu u prvih 10 dana meseca.

Važan je cilj Svi imamo kratkoročne i dugoročne.Bilo da je u pitanju novi telefon, željeno putovanje, novi automobil ili učešće za stan, redovnim izdvajanjem novca možete doći do ostvarenja cilj, a tada će vam biti još draže jer znate da ste se za njega potrudili i izgradili finansijsku disciplinu. Čak i kada nemate konkretan cilj, već prosto želite miran san, štednja je način da do njega dođete.