U Srbiji poslednjih godina ronilački klubovi sve češće nude nekoliko vrsta kurseva, što ukazuje na porast interesovanja kod rekreativaca. Iako na prvi pogled deluje kao ekstreman sport, to je veština koja se uči postepeno, uz stručnu obuku instruktora.

Za početnike često donosi strah od dubine ili nepoznatog. Upravo kroz osnovnu obuku i stručan nadzor taj strah prelazi u uživanje.

"Ronjenje je, kako mi volimo da kažemo, namenjeno svima. To je jedan od retkih sportova kojim možete da se bavite dok god psiho-fizički to možete da radite. Ima ljudi koji su se time bavili 50 i više godina", kaže Miloš Ćuruvija iz ronilačkog kluba Danubius navodeći da je donja granica za početak bavljenja time deset godina, ali da oni najviše vole da rade sa starijima od 12.

Obuka počinje u kontrolisanim uslovima, najčešće u bazenu. Polaznici uče osnovne veštine: pravilno disanje, korišćenje opreme, ali i kako da budu smireni pod vodom. Nakon toga mogu se opredeliti za napredne kurseve. Trenutno jedan od najpopularnijih je kurs prve pomoći pod voodom.

"Traje nekih četiri dana i radi se prva pomoć na kopnu: veštačko disanje, prelomi itd. Ali se radi ono što je specifično za ronjenje - kada nađete nekog bez svesti pod vodom, kako se ronilac transportuje u vodi, na primer", objašnjava ronilac sa iskustvom.

Lekarski pregledi sastavni su deo ovog sporta. Do tridesete godine obavezni su na tri godine, između tridesete i pedesete - na dve, a nakon toga obavezni su na godinu dana. Važno je naglasiti da fizička sprema nije ključna, a ronjenje nije sport snage već kontrole.